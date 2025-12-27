Επιβεβλημένη η συνεργασία με τον ΔΗΣΥ: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον «Π» για βουλευτικές εκλογές και συγκυβέρνηση

Συνέντευξη στην Άντρη Δανιήλ και τον Σταύρο Αντωνίου

Επιμένει στο όραμα συνένωσης του Κέντρου ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος, σε συνέντευξή του στον «Πολίτη», εκφράζει την πεποίθηση ότι το ΔΗΚΟ θα διατηρήσει τον ρυθμιστικό του ρόλο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Απαντά στις επικρίσεις για τη μεταγραφή στελεχών από άλλες πολιτικές δυνάμεις και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης της προεδρίας της Βουλής. Χαρακτηρίζει δε επιβεβλημένη τη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ στην επόμενη Βουλή. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος προειδοποιεί δηκτικά, για χειρότερη γεωπολιτική ήττα από εκείνη των S300, αν καταρρεύσει η προσπάθεια για τον GSI.

Το ΔΗΚΟ για πρώτη φορά κινδυνεύει να χάσει τον ρυθμιστικό του ρόλο και να βρεθεί στην τέταρτη, ενδεχομένως και την πέμπτη θέση. Για ποιον λόγο προέκυψε αυτή η αρνητική εξέλιξη για το κόμμα;

Εμείς θεωρούμε πως, με ένα καλό ψηφοδέλτιο και σωστές πολιτικές θέσεις, θα διατηρήσουμε τον ρυθμιστικό μας ρόλο. Η αρνητική εξέλιξη στην οποία αναφέρεστε αφορά την απογοήτευση και την απαξίωση της κοινωνίας για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Κατά την άποψή μου, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τα καλύτερα του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος. Μνημόνια, χρεοκοπίες, σκάνδαλα, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η τραγική ειρωνεία είναι πως έχει διαμορφωθεί σήμερα αυτό το κλίμα, ενώ τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ. Έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, συνθήκες πλήρους εργοδότησης και έχουμε σημαντικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Κατανοούμε την πικρία και τον θυμό του κόσμου προς εκείνους που μας χρεοκόπησαν και μας εξευτέλισαν, όμως εμείς προειδοποιούμε πως όσα πέτυχε ο λαός μας μέσα από θυσίες τα προηγούμενα χρόνια μπορούν όλα να γκρεμιστούν μέσα σε μία νύχτα εάν υπερισχύσουν ανεύθυνες, καταστροφικές και ακραίες πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή.

Συνένωση Κέντρου

Γιατί το ΔΗΚΟ άργησε τόσο πολύ να θέσει το θέμα της συνένωσης του κεντρώου χώρου και δεν επιδίωξε πιο νωρίς κινήσεις φιλίας προς τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου;

Το Δημοκρατικό Κόμμα από την αρχή του χρόνου στο Πολιτικό μας Συνέδριο έθεσε επιτακτικά την ανάγκη για τη διαφύλαξη και ισχυροποίηση του κεντρώου χώρου ως εγγυητή ασφάλειας, σταθερότητας και ομαλότητας για την οικονομία και την κοινωνία. Για αυτό είχαμε απευθύνει δημόσια και επίσημα πρόσκληση συνεργασίας σε όποιον συμμερίζεται το όραμά μας για μια Κύπρο ελεύθερη και ευημερούσα. Εμείς είμαστε και σήμερα έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα και να συνεργαστούμε για να παραμείνει το Κέντρο ισχυρό και καθοριστικό. Δυστυχώς η πρόσκλησή μας δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τα πολιτικά κόμματα του ενδιάμεσου χώρου αλλά έτυχε θετικής ανταπόκρισης από πολιτικές προσωπικότητες που θεωρούν ότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας απαιτούν τη συνεργασία όλων.

Στη ΔΗΠΑ θεωρούν ότι δεν στηρίξατε κανέναν δικό τους υποψήφιο δήμαρχο και αντιδήμαρχο στις δημοτικές εκλογές του 2024.

Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι σε τι αναφέρονται γιατί το ΔΗΚΟ στήριξε υποψήφιους της ΔΗΠΑ. Για παράδειγμα, στηρίξαμε και πετύχαμε την εκλογή του αντιδημάρχου Έγκωμης στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΗΠΑ. Επίσης εμείς θεωρούμε πως η συνεργασία μας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι παραγωγική και εποικοδομητική. Εμείς μιλάμε με πολιτικούς όρους και θεωρούμε ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν.

Πολλοί θεωρούν ότι είναι πολιτικά άκομψες οι μεταγραφές βουλευτών από την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ και τονίζουν το γεγονός ότι και τα δύο κόμματα είναι συμπολίτευση με το ΔΗΚΟ.

Πολιτικές μεταγραφές υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα στο πολιτικό πεδίο, ιδιαίτερα σε έναν πολιτικό χώρο στον οποίον έχουμε αρκετές συγκλίσεις σε πολιτικά ζητήματα και θέσεις. Στο παρελθόν, σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε περιπτώσεις όπου στελέχη του ΔΗΚΟ αποχώρησαν από το δικό μας κόμμα και συνεργάστηκαν με την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ. Είναι για αυτό που εμείς απευθύναμε πρόσκληση για να γυρίσουμε σελίδα, να ξεπεράσουμε διαφορές του παρελθόντος και να συνεργαστούμε μαζί για ένα ισχυρό Κέντρο.

Βουλή

Θα διεκδικήσετε την προεδρία της νέας Βουλής;

Κανένας δεν μπορεί να προκαθορίσει από τώρα ποιος μπορεί να διεκδικήσει ή και ποιος μπορεί να είναι πρόεδρος της Βουλής. Αυτό εξαρτάται από τις έδρες των κομμάτων μετά τις εκλογές και για αυτόν τον λόγο αυτή είναι μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε μόνο μετά τις εκλογές.

Ποια θεωρείτε μεγαλύτερη απειλή ενόψει των εκλογών Μαΐου;

Να υπερισχύσουν οι ακραίες, καταστροφικές δυνάμεις της οικονομικής χρεοκοπίας στη Βουλή, οι οποίες μπορούν με μεγάλη ευκολία, στον βωμό του λαϊκισμού και του κομματικού συμφέροντος, να διαλύσουν όλα όσα έκτισε ο λαός μας μέσα από θυσίες τα προηγούμενα χρόνια.

ΔΗΣΥ

Γράφονται και ακούγονται πολλά για τη συνεργασία της Κεντροδεξιάς με τον ΔΗΣΥ μετεκλογικά. Υπάρχει τέτοια προοπτική;

Θεωρώ ότι η συνέχιση της συνεργασίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην επόμενη Βουλή επιβάλλεται. Εξάλλου με τον ΔΗΣΥ έχουμε συνεργαστεί, ακόμη και όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση, για να εντάξουμε τη χώρα στο ευρώ, για να βγάλουμε την Κύπρο από τη χρεοκοπία και το Μνημόνιο και για να βάλουμε την οικονομία σε μια πορεία ανάπτυξης που σήμερα είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης. Επομένως, όχι μόνο υπάρχει προοπτική συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ στη Βουλή αλλά θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία είναι η μόνη ασπίδα που έχει ο λαός μας απέναντι στην οικονομική καταστροφή που θα φέρουν οι δυνάμεις των άκρων και του λαϊκισμού εάν υπερισχύσουν στην επόμενη Βουλή.

Ηλεκτρική διασύνδεση

Χτίζετε αφήγημα για αποχώρηση από την κυβέρνηση με τον GSI; Πού ακριβώς διαφωνείτε;

Προβληματιζόμαστε με την καθυστέρηση και τις αντιφάσεις που ακούμε από κυβερνητικούς αξιωματούχους για αυτό το έργο, το οποίο εμείς θεωρούμε έργο γεωστρατηγικής σημασίας για την Κύπρο. Ο GSI θα μας φέρει φτηνό ρεύμα, θα τερματίσει τον ενεργειακό μας αποκλεισμό και θα μετατρέψει την Κύπρο σε δίοδο ενέργειας για ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνουμε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έδωσαν μάχες στο παρελθόν για να αποκλειστούν η Τουρκία και τα κατεχόμενα από το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο. Πολύ φοβούμαστε πως, εάν αυτό το έργο οδηγηθεί σε κατάρρευση, η Τουρκία και τα κατεχόμενα θα ξαναμπούν στο ενεργειακό παιχνίδι της Ευρώπης. Και εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου από τους S300.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ποια η σχέση σας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Συναποφασίζετε ως συγκυβέρνηση;

Με λύπη οφείλω να ομολογήσω πως η συνεργασία με τον Πρόεδρο δεν είναι η επιδιωκόμενη. Εμείς πιστεύουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα και θέλουμε να βοηθήσουμε στην υλοποίησή του, όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκείνος που πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της διακυβέρνησής του ή εάν θέλει να συνεχίσει με μια προβληματική συνεργασία.

Το ΔΗΚΟ δεν έχει δώσει στήριξη «λευκής επιταγής» σε αυτή την κυβέρνηση και θα διαφωνούμε εκεί και όπου πιστεύουμε ότι αυτή διαπράττει λάθη.