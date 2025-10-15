Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θα γίνει το ντιμπέιτ Τατάρ-Ερχιουρμάν ενόψει παράνομων «εκλογών»

Υπενθυμίζεται ότι στην παράνομη εκλογική διαδικασία λαμβάνουν μέρος 8 συνολικά υποψήφιοι εκ των οποίων οι 6 είναι ανεξάρτητοι.

Δεν ακυρώθηκε το ντιμπέϊτ των δύο κύριων υποψηφίων για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα όπως είχε μεταδοθεί χθες βράδυ, μετά από παράπονα που υποβλήθηκαν από τον ανεξάρτητο υποψήφιο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ και το Σοσιαλιστικό κόμμα Κύπρου (KSP).

Για την απόφαση του «ανωτάτου εκλογικού συμβουλίου» που δικαίωσε το παράπονο για άνιση μεταχείριση των υποψηφίων, η «διευθύντρια» του παράνομου «Μπαϊράκ», Μεριέμ Οζκούρτ ανακοίνωσε πως για πάνω από ένα μήνα, όλοι οι υποψήφιοι για την «προεδρία» έχουν ισότιμη κάλυψη στις εκπομπές τους και δημοσιοποίησε το πρόγραμμα αυτής της εβδομαδας.

Όπως αναφέρει, προχθές, Δευτέρα, καλεσμένος σε προεκλογική εκπομπή με τίτλο «Εκλογές 2025» ήταν ο υποψήφιος Τουφάν Ερχιουρμάν, χθες, Τρίτη ο Ερσίν Τατάρ, απόψε Τετάρτη οι γγ των κομμάτων που υποστηρίζουν και προτείνουν τους υποψηφίους. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει ειδική εκπομπή με προσκεκλημένους όλους τους υποψηφίους και την Παρασκευή ειδική εκπομπή με καλεσμένους τους δύο κύριους υποψηφίους.

ΚΥΠΕ

 

