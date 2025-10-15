Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λεμεσό: Ανήλικος έκλεψε αυτοκίνητο, προκάλεσε τροχαία και συνελήφθη με ναρκωτικά

Σκηνές από κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λεμεσό, όταν μέλος της ομάδας «Ζ» εντόπισε κλοπιμαίο όχημα μάρκας Mercedes να κινείται στην πόλη.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 12:45, αστυνομικός εντόπισε το όχημα, το οποίο είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο μια μέρα νωρίτερα (14/10) στο ΤΑΕ Λεμεσού. Ο οδηγός του αγνόησε το σήμα για στάση και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη από τον μοτοσικλετιστή της ομάδας «Ζ».

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός προέβη σε σειρά τροχαίων παραβάσεων, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών, μέχρι που συγκρούστηκε αρχικά με διερχόμενο όχημα στην οδό Πραξιτέλους, στη συνέχεια με τοίχο οικίας και τελικά ακινητοποιήθηκε. Ο ύποπτος βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα από το μέλος της αστυνομίας.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 17χρονο κάτοικο Λεμεσού, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ήδη δικαστικό ένταλμα σύλληψης για νυχτερινή διάρρηξη κατοικίας και κλοπή, που διαπράχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, με λεία το χρηματικό ποσό των €580. Για την υπόθεση αυτή, ο ανήλικος επανασυνελήφθη στις 14:30 και τέθηκε υπό κράτηση στα κρατητήρια του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού.

Κατά τη σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε, εντοπίστηκε ένα γυάλινο σκεύος καπνίσματος με ίχνη καμένης ουσίας, ομοιάζουσας με μεθαμφεταμίνη, καθώς και ένα διάφανο σακουλάκι με 12 γραμμάρια ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης. Ο 17χρονος συνελήφθη και για τα ναρκωτικά αδικήματα, ενώ σε προκαταρκτική εξέταση NARCOtest βρέθηκε θετικός σε αμφεταμίνη – μεθαμφεταμίνη.

Για την κλοπή του οχήματος, εξασφαλίστηκε εναντίον του σχετικό δικαστικό ένταλμα και συνελήφθη εκ νέου στις 18:00.

Ο ανήλικος ανακρίνεται βάσει των προνοιών της νομοθεσίας για παιδιά σε σύγκρουση με τον νόμο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και την Τροχαία Λεμεσού.