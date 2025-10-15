Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εργασίες καθαρισμού στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού την ερχόμενη εβδομάδα

Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην εναπομείνασα λωρίδα, με τη χρήση προσωρινής κινητής εργοταξιακής σήμανσης.

Εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιούνται στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού (Α6), από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου του 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Οι εργασίες θα διεξάγονται καθημερινά, από τις 08:00 έως τις 15:00 και θα καλύπτουν και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, θα γίνεται τμηματικό κλείσιμο της λωρίδας ταχείας ή/και βραδείας κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες του εργοταξίου.

Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην εναπομείνασα λωρίδα, με τη χρήση προσωρινής κινητής εργοταξιακής σήμανσης.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων καλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση, καθώς και με τις υποδείξεις της Αστυνομίας, με στόχο την ασφάλεια όλων.

ΚΥΠΕ

