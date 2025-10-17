Προσοχή σε απάτες online: Προειδοποίηση Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για σελίδες παραγγελίας προϊόντων

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες έλαβε καταγγελίες από καταναλωτές για την σελίδα Amalia Limassol, η οποία δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στην ιστοσελίδα της.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι προέβησαν σε παραγγελίες προϊόντων, πλήρωσαν το σχετικό αντίτιμο, αλλά τα προϊόντα που παρέλαβαν είτε δεν ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά αυτών που διαφημίζονταν είτε δεν τα παρέλαβαν. Οι προσπάθειές τους δε να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική επιχείρηση δεν είχαν αποτέλεσμα.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία έχει εντοπίσει παρόμοιας φύσης ιστοσελίδα με το όνομα Maria Nicosia στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία διαφαίνεται ότι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και παραβάσεις της νομοθεσίας, όπως σημειώνει και προσθέτει πως οι προσπάθειες της Υπηρεσίας να επικοινωνήσει με την συγκεκριμένη επιχείρηση, απέβησαν άκαρπες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΥΠΚ καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν συναλλαγές με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σελίδες με την ίδια ονομασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αυτή την ευκαιρία, η Υπηρεσία υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μια επιχείρηση που εμπορεύεται μέσω διαδικτύου οφείλει να τους παρέχει εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων την επωνυμία της, την γεωγραφική της διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό μητρώου στο ΦΠΑ, και τον αριθμό εγγραφής της.

Τέλος, η Υπηρεσία συμβουλεύει τους καταναλωτές πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβαίνουν σε αγορές από εμπορευόμενους, που η μόνη πληροφόρηση που παρέχουν είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

