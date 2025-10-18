Το σήμα κινδύνου τον έστειλε φυλακή

Μια απίστευτη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Ανήλικο παιδί, βλέποντας τη μητέρα του για χρόνια να πέφτει θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του, είχε το κουράγιο να κάνει το διεθνές σήμα κινδύνου σε αστυνομικούς των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα να βγει στην επιφάνεια η συγκλονιστική αυτή υπόθεση, με τον πατέρα να οδηγείται τελικά ενώπιον της Δικαιοσύνης και να τιμωρείται υποδειγματικά. Οι αστυνομικοί των Βρετανικών Βάσεων επαίνεσαν τη γρήγορη σκέψη και το θάρρος ενός παιδιού να χρησιμοποιήσει το διεθνές σήμα κινδύνου προκειμένου να γλυτώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του από το μαρτύριο που βίωναν τα τελευταία χρόνια, κάτι που οδήγησε στην καταδίκη του πατέρα του σε 25 μήνες φυλάκιση, ποινή που του επιβλήθηκε από το Δικαστήριο Δεκέλειας. Όπως πληροφορούμαστε, ο πατέρας, ο οποίος είναι μεσήλικας, φέρεται να κακοποιούσε για χρόνια τη σύζυγό του (τη χτυπούσε) και παράλληλα ασκούσε ψυχολογική βία στα τέσσερα παιδιά του, δύο ενήλικα και δύο ανήλικα. Το διεθνές σήμα κινδύνου έκανε στους αστυνομικούς ένα από τα ανήλικα παιδιά της πολυμελούς οικογένειας.

Ανώνυμη πληροφορία

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, οι αστυνομικοί έλαβαν αρχικά μια ανώνυμη πληροφορία ότι ακούγονταν φωνές από ένα σπίτι σε κοινότητα της επαρχίας Αμμοχώστου που βρίσκεται εντός των ορίων που ελέγχουν οι Βρετανικές Βάσεις. Μόλις, όμως, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο κι έγιναν αντιληπτοί, όλα τα μέλη της οικογένειας παρέμειναν σιωπηλά. Θέση της Αστυνομίας είναι ότι η οικογένεια, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν αποκαλυφθεί για ευνόητους λόγους, φάνηκε να μη θέλει να συνεργαστεί, προφανώς λόγω φόβου. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι ένα από τα τέσσερα παιδιά άρχισε να κάνει εκφράσεις προσώπου και σήμα κινδύνου με χειρονομίες. Αφού έγινε αναγνώριση των σημάτων, ο μεσήλικας πατέρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο υπαστυνόμος της Αστυνομίας Δεκέλειας, Φάνος Χριστοδούλου, δήλωσε ότι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δόθηκε ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να αποδεχθούν τι πραγματικά συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο σπίτι τους. «Προφανώς αυτή ήταν μια εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση για όλη την οικογένεια. Εάν το ανήλικο παιδί δεν προέβαινε στο διεθνές σήμα κινδύνου, το πιο πιθανό είναι πως η οικογένεια θα συνέχιζε να βιώνει τραγικές καταστάσεις. Χρειάστηκε μεγάλη γενναιότητα εκ μέρους του ανήλικου για να επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς με αυτό τον τρόπο. Σαν Αστυνομία Δεκέλειας νιώθουμε ανακουφισμένοι που τα μέλη μας βρέθηκαν στο σημείο και κατάφεραν να αναγνωρίσουν το σήμα κινδύνου με χειρονομίες, κάτι που είχε ως επακόλουθο η οικογένεια του δράστη να μεταφερθεί άμεσα σ’ ένα ασφαλές μέρος», σημείωσε ο υπαστυνόμος Χριστοδούλου.

Πώς γίνεται το σήμα

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ανακοίνωσε ότι το διεθνές σήμα κινδύνου με χειρονομία γίνεται κρατώντας το χέρι πάνω με τον αντίχειρα διπλωμένο μέσα στην παλάμη και στη συνέχεια διπλώνοντας τα τέσσερα δάχτυλα προς τα κάτω με τρόπο ώστε να καλύπτουν τον αντίχειρα. Είναι για πρώτη φορά στην Κύπρο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, που μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στην επιφάνεια με τον συγκεκριμένο τρόπο.