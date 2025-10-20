Στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι τρεις ύποπτοι για το φόνο Δημοσθένους

Στο δικαστήριο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι τρεις συλληφθέντες, ύποπτοι για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, για το αίτημα προσωποκράτησης τους.

Οι δύο Ελληνοκύπριοι (58 και 30 ετών) και ο Ελλαδίτης (39 ετών) παρουσιάστηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνοδεία πάνοπλων δυνάμεων του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της Αστυνομίας, φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ και ακολούθησε έρευνα στις οικίες τους, ενώ τα σενάρια τους θέλουν να είναι συνεργάτες και όχι οι εκτελεστές.

Το Σάββατο, είχε συλληφθεί και ένας 44χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος επίσης παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει στις αρχές του 2024 την Αστυνομία για υπόθεση απόδρασης από τα αστυνομικά κρατητήρια της Λακατάμιας.

Περισσότερα σε λίγο...

Ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή του Πολίτη στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρο.