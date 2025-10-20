Μέχρι την Παρασκευή η έκτακτη παράταση για φοιτητικές χορηγίες

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι από σήμερα 20 Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή η έκτακτη παράταση για υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Υπενθυμίζεται ότι, σχετική αίτηση δικαιούνται να υποβάλουν οι οικογένειες φοιτητών των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, καθώς είχαν υποβληθεί λανθασμένα από τους ίδιους τους φοιτητές, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου 2015-2022, οι αιτήσεις έπρεπε να υποβληθούν από τους γονείς ή κηδεμόνες των φοιτητών. Επιπλέον, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι οικογένειες φοιτητών που δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση και συστήνεται η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων.