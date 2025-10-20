Δεσμευόμαστε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο μας στον τομέα ενέργειας, δήλωσε ο Υπ. Ενέργειας στο EMC

Αναγνωρίζοντας τη μοναδική γεωπολιτική μας θέση, η Κυβέρνηση της Κύπρου έχει δεσμευτεί να μεγιστοποιήσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα και να προσθέσει αξία σε βασικούς τομείς - κυρίως στην ενέργεια, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, σε χαιρετισμό του τη Δευτέρα στο Συνέδριο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMC 2025), που πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

«Ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο, για την επίτευξη κοινών στόχων στους τομείς της ενεργειακής μετάβασης και της ενεργειακής ασφάλειας, είναι ύψιστης σημασίας και η Κύπρος συνεχίζει να ηγείται και να υποστηρίζει μια σειρά από διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Σημείωσε ότι οι αξίες και οι αρχές που μοιραζόμαστε με τους περιφερειακούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των διεθνών και ναυτιλιακών νόμων, έχουν ενθαρρύνει τη βαθύτερη διαβούλευση και συνεργασία.

Η στρατηγική της Kυβέρνησης για οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρότερη ενέργεια για όλους τους καταναλωτές - νοικοκυριά και επιχειρήσεις βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, είπε.

Ο πρώτος πυλώνας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Υπουργός σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε να προωθούμε τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, ενώ παράλληλα θα εργαζόμαστε για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και θα επενδύουμε σε συστήματα αποθήκευσης για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα».

Ο δεύτερος πυλώνας, πρόσθεσε, είναι η εισαγωγή και η επαναεριοποίηση φυσικού αερίου. «Παραμένουμε σταθεροί στην υλοποίηση του έργου FSRU, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της συμβατικής παραγωγής ενέργειας στο νησί, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και καθαρότερη ενέργεια», δήλωσε ο κ. Παπαναστασίου.

Αναφερόμενος στον τρίτο πυλώνα, που είναι η περιφερειακή ηλεκτροδότηση, ο Υπουργός ανέφερε ότι η σύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου της Κύπρου με αυτά της Ελλάδας και του Ισραήλ αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, καθώς θα τερματίσει οριστικά την ενεργειακή απομόνωση της χώρας μας, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού, τον ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών και παρόχων ενέργειας και δημιουργώντας ευκαιρίες για εξαγωγές ενέργειας.

Τελευταίος πυλώνας, σημείωσε, είναι η αξιοποίηση των κυπριακών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις προσπάθειες εντοπισμού φυσικού αερίου, με έξι σημαντικές ανακαλύψεις μέχρι σήμερα - Αφροδίτη, Καλυψώ, Γλαύκος, Κρόνος, Δίας και, πιο πρόσφατα, Πήγασος - και με περισσότερες έρευνες που θα ακολουθήσουν.

«Οι προσπάθειες εμπορικής εκμετάλλευσης, σε στενή συνεργασία με τους αδειοδοτημένους κατόχους των τεμαχίων μας, προχωρούν και είμαστε βέβαιοι ότι η Κύπρος σύντομα θα γίνει παραγωγός φυσικού αερίου. Αυτό θα αποτελέσει ένα ορόσημο που θα επιτρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία να εκπληρώσει τον ρόλο της στην απελευθέρωση καθαρότερης ενέργειας για την περιοχή μας, την Ευρώπη και πέραν αυτής, προσφέροντας παράλληλα απτά οφέλη στην κυπριακή οικονομία», συνέχισε.

Σημείωσε ότι εξετάζονται επί του παρόντος αρκετές επιλογές συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υφιστάμενων υποδομών στην Αίγυπτο, καθώς και νέων τεχνολογιών όπως το Πλωτό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο και το Modular LNG για χερσαίες εφαρμογές.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε τώρα σχετικά με τις επενδύσεις σε υποδομές στην ΑΟΖ της Κύπρου θα είναι κρίσιμες, όχι μόνο για τους αρχικούς μας στόχους παραγωγής, αλλά και για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών μας ως παραγωγού φυσικού αερίου», τόνισε.

Στο εγγύς μέλλον, συνέχισε, οι πρωτοβουλίες μας για την προώθηση των ανακαλύψεων στον Κρόνο και την Αφροδίτη κερδίζουν έδαφος, προσθέτοντας ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης του Κρόνου μέχρι το τέλος του έτους, ανοίγοντας το δρόμο για την Τελική Επενδυτική Απόφαση των αδειούχων.

Ομοίως, για την Αφροδίτη, είπε, οι κάτοχοι αδειών αναμένεται να ολοκληρώσουν τη μελέτη τους πριν από το FEED (Front-End Engineering Design) και να εισέλθουν στο FEED εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου.

Το πλαίσιο πολιτικής και της κυπριακής Κυβέρνησης σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου καθοδηγείται από τέσσερεις παράγοντες, είπε, την ταχύτητα ανάπτυξης, τη δημιουργία υποδομών ΑΟΖ της Κύπρου, την παραγωγή και τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την κυπριακή οικονομία.

Οι προσπάθειές μας, συνέχισε, για την επίτευξη προόδου στην αξιοποίηση θα δομηθούν μέσω της ευθυγράμμισης με τους κατόχους αδειών μας και τους εταίρους του έργου για τη συμφωνία και την επίτευξη κοινών στόχων.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, η εστίασή μας στην έρευνα παραμένει ισχυρή.

Ευχαρίστησε τους κατόχους αδειών του οικοπέδου 10 για την επιτυχή και ασφαλή διεκπεραίωση της ανακάλυψης του Πήγασος, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, λέγοντας ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξερεύνησης από όλους τους κατόχους αδειών μας θα αξιοποιήσουν περαιτέρω το δυναμικό υδρογονανθράκων της ΑΟΖ της Κύπρου και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στη στρατηγική αξιοποίησης.

