Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εγκαινιάστηκε η ομαδική έκθεση με τίτλο Combined στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

 

Η ομαδική έκθεση με τίτλο Combined  εγκαινιάστηκε το Σάββατο στην Πάφο στο Χώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, η ομαδική έκθεση αντλεί τις ιδέες και τους στόχους της από τις διαφορετικές έννοιες της συγκεκριμένης λέξης, όπως το να συνθέτεις, να ενώνεσαι με συνανθρώπους για να πετύχεις έναν στόχο, να καινοτομείς παρά το ρίσκο, ενώ ενεργοποιεί κάθε μορφή συνδυαστικής λογικής ακόμη και αυτή της κομπίνας.

Τα έργα στην ανακοίνωση των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, προστίθεται στην ανακοίνωση, εκθέτουν τους τρόπους με τους οποίους οι μηχανισμοί της οικονομικής και πολιτικής κρίσης αποσπούν την προσοχή μας από τις ολέθριες μη αναστρέψιμες συνέπειες της περιβαλλοντικής καταστροφής και τους τρόπους λειτουργίας του καπιταλισμού.

Επιπλέον, συνεχίζει η ανακοίνωση, εξετάζεται η πολυπολιτισμικότητα, η συστηματική υποστήριξη δράσεων που σχετίζεται με ορατούς και αόρατους διαχωρισμούς, η μισαλλοδοξία, η παραπληροφόρηση και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως αναφέρεται υπερασπιζόμενοι την προσωπική τους ελευθερία έκφρασης, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, αναδεικνύουν ότι η ανάληψη της ατομικής ευθύνης για το συλλογικό μας μέλλον είναι αποτελεσματικός δρόμος για την επίτευξη της πολυπόθητης μαζικής αλλαγής.

Αυτή η αλλαγή σημειώνει, πρέπει να κατευθύνεται προς την «ίαση» μια συνθήκη που εξασφαλίζει μια βιώσιμη συνύπαρξη με τη φύση και τον εαυτό μας.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι οι εξής: Blanka Amezkua από τις ΗΠΑ, Uwe Bressnik από την Αυστρία, Δημήτρης Γεωργακόπουλος από την Ελλάδα, Collectif Masi (Mαντλέν Ανηψητάκη & Simon Riedler  Ελλάδα και Γαλλία ), Τamara Erde ( Γερμανία και Γαλλία) Μάκης Φάρος από την Ελλάδα, Έφη Φουρίκη από την Ελλάδα, Μarco Glodenstein από την Γερμανία, Γιούλα Χατζηγεωργίου από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επίσης, Μaria Hanl ( Αυστρία), Έλλη Κοντού (Κύπρος), Μαριάννα Κωνσταντή ( Κύπρος), Theodor Lihe (Βουλγαρία) Ελένη Λύρα (Ελλάδα), Claudia Maria Luenig (Γερμανίδα με βάση την Αυστρία), Cornelia Mittendorfer (Αυστρία), Karen Ostrom (Καναδά με βάση τις ΗΠΑ), Elena Panyotova (Βουλγαρία), Γιάννης Παππάς (Γερμανία), Βίκυ Περικλέους (Κύπρος), Karin Maria Pfeiferb (Αυστρία) και Ανδρέας Σάββα (Κύπρος και Ελλάδα).

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα