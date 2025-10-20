Εγκαινιάστηκε η ομαδική έκθεση με τίτλο Combined στην Πάφο

Η ομαδική έκθεση με τίτλο Combined εγκαινιάστηκε το Σάββατο στην Πάφο στο Χώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, η ομαδική έκθεση αντλεί τις ιδέες και τους στόχους της από τις διαφορετικές έννοιες της συγκεκριμένης λέξης, όπως το να συνθέτεις, να ενώνεσαι με συνανθρώπους για να πετύχεις έναν στόχο, να καινοτομείς παρά το ρίσκο, ενώ ενεργοποιεί κάθε μορφή συνδυαστικής λογικής ακόμη και αυτή της κομπίνας.

Τα έργα στην ανακοίνωση των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, προστίθεται στην ανακοίνωση, εκθέτουν τους τρόπους με τους οποίους οι μηχανισμοί της οικονομικής και πολιτικής κρίσης αποσπούν την προσοχή μας από τις ολέθριες μη αναστρέψιμες συνέπειες της περιβαλλοντικής καταστροφής και τους τρόπους λειτουργίας του καπιταλισμού.

Επιπλέον, συνεχίζει η ανακοίνωση, εξετάζεται η πολυπολιτισμικότητα, η συστηματική υποστήριξη δράσεων που σχετίζεται με ορατούς και αόρατους διαχωρισμούς, η μισαλλοδοξία, η παραπληροφόρηση και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως αναφέρεται υπερασπιζόμενοι την προσωπική τους ελευθερία έκφρασης, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, αναδεικνύουν ότι η ανάληψη της ατομικής ευθύνης για το συλλογικό μας μέλλον είναι αποτελεσματικός δρόμος για την επίτευξη της πολυπόθητης μαζικής αλλαγής.

Αυτή η αλλαγή σημειώνει, πρέπει να κατευθύνεται προς την «ίαση» μια συνθήκη που εξασφαλίζει μια βιώσιμη συνύπαρξη με τη φύση και τον εαυτό μας.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι οι εξής: Blanka Amezkua από τις ΗΠΑ, Uwe Bressnik από την Αυστρία, Δημήτρης Γεωργακόπουλος από την Ελλάδα, Collectif Masi (Mαντλέν Ανηψητάκη & Simon Riedler Ελλάδα και Γαλλία ), Τamara Erde ( Γερμανία και Γαλλία) Μάκης Φάρος από την Ελλάδα, Έφη Φουρίκη από την Ελλάδα, Μarco Glodenstein από την Γερμανία, Γιούλα Χατζηγεωργίου από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επίσης, Μaria Hanl ( Αυστρία), Έλλη Κοντού (Κύπρος), Μαριάννα Κωνσταντή ( Κύπρος), Theodor Lihe (Βουλγαρία) Ελένη Λύρα (Ελλάδα), Claudia Maria Luenig (Γερμανίδα με βάση την Αυστρία), Cornelia Mittendorfer (Αυστρία), Karen Ostrom (Καναδά με βάση τις ΗΠΑ), Elena Panyotova (Βουλγαρία), Γιάννης Παππάς (Γερμανία), Βίκυ Περικλέους (Κύπρος), Karin Maria Pfeiferb (Αυστρία) και Ανδρέας Σάββα (Κύπρος και Ελλάδα).