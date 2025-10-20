Γαλλία: Eυρεία ηγεμονία της ακροδεξιάς αναδεικνύει ετήσια δημοσκοπική έρευνα

Την ευρεία ηγεμονία της ακροδεξιάς στην Γαλλία αναδεικνύει ετήσια δημοσκοπική έρευνα της εταιρείας Ipsos που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Le Monde, του ιδρύματος Jean Jaurès και του ινστιτούτου Montaigne.

Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα ποιό κόμμα συμπαθείτε περισσότερο, το 22% των ερωτηθέντων Γάλλων απάντησε τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, έναντι 8% που απάντησαν είτε υπέρ του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είτε υπέρ της Ανυπότακτης Γαλλίας. Ποσοστό 6% τοποθετήθηκε υπέρ της προσκείμενης στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν παράταξης Αναγέννηση, το ίδιο ποσοστό απάντησε πως πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα ενω το 5% των ερωτηθέντων που απάντησαν τάχθηκαν υπέρ των Οικολόγων. Ακολουθούν διάφορα κόμματα που συγκεντρώνουν ποσοστά συμπάθειας ανάμεσα στο 1% και το 3%.

Σε ό,τι αφορά την γενικότερη πολιτική τοποθέτηση, το 41% των ερωτηθέντων Γάλλων δήλωσε ότι ανήκει στην δεξιά, έναντι 28% που δήλωσε ότι ανήκει στην αριστερά, 18% που δήλωσε ότι ανήκει στο κέντρο και 13% που αρνήθηκε να απαντήσει. Επίσης το 38% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ήθελε μία κοινωνία όπως αυτή που προτείνει ο Εθνικός Συναγερμός, έναντι 33% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό υπέρ του Σοσιαλιστικού κόμματος. Πριν από πέντε χρόνια δηλώναν πως θα ήθελαν μία κοινωνία όπως την περιγραφεί η ακροδεξιά το 27%.

Σε ό,τι αφορά τέλος την γενικότερη αξιοπιστία των κομμάτων, πρώτο με 48% είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, της παραδοσιακής γαλλικής δεξιάς, ενώ ακολουθεί ο Εθνικός Συναγερμός με 47%. Σε γενικές γραμμές ωστόσο οι Γάλλοι δεν θεωρούν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αξιόπιστα τα πολιτικά κόμματα της χώρας τους.

Πηγή: cnn.gr