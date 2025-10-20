Μεγάλη φωτιά στον Στρόβολο: Εκκενώθηκε παρακείμενη πολυκατοικία, έκλεισε η λεωφόρος - Στη μάχη 6 πυροσβεστικά, 1 τηλεσκοπικό (φώτος, βίντεο)

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη λεωφόρο Στροβόλου, μετά από πυρκαγιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου 2025, σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, καίγεται το ισόγειο και το πατάρι του καταστήματος, το οποίο διαθέτει και υπόγειο. Όπως αναφέρει, κατά τη διαδικασία κατάσβεσης θα ελεγχθεί ενδεχόμενη εμπλοκή στην πυρκαγιά και του υπογείου. Εντός του καταστήματος, προσθέτει, υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές και γραφεία.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και ένα τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σε νεότερη ενημέρωση, ο κ. Κεττής, αναφέρει πως «σύμφωνα με πληροφορίες όλο το προσωπικό εξήλθε του κτιρίου αλλά θα ακολουθήσει και έρευνα εντός του κτιρίου».

Επισημαίνει πως προχώρησαν επίσης σε εκκένωση παρακείμενης πολυκατοικίας και αποκοπή της λεωφόρου Στροβόλου, με τη συμβολή της Αστυνομίας.

Οι ομάδες πυρόσβεσης ενισχύονται με ακόμα δύο πυροσβεστικά οχήματα, καταλήγει ο κ. Κεττής.

