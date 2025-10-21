Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ζήτω το ψηφιακό κράτος: Αναστέλλεται η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων μέχρι... νεωτέρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων, περιλαμβανομένης και της ταχείας διαδικασίας, αναστέλλεται προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Αρχείου Πληθυσμού συνεργάζεται με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Καινοτομίας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος το συντομότερο δυνατό και την επανέναρξη της έκδοσης των διαβατηρίων και ταυτοτήτων.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου και ταυτοτήτων συνεχίζουν να παραλαμβάνονται κανονικά στα καθορισμένα σημεία.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει πως θα θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση μόλις το πρόβλημα επιλυθεί και καταστεί δυνατή η επανέναρξη της εξυπηρέτησης του κοινού, ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών και απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία.

Tags

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα