Ζήτω το ψηφιακό κράτος: Αναστέλλεται η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων μέχρι... νεωτέρας

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων, περιλαμβανομένης και της ταχείας διαδικασίας, αναστέλλεται προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Αρχείου Πληθυσμού συνεργάζεται με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Καινοτομίας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος το συντομότερο δυνατό και την επανέναρξη της έκδοσης των διαβατηρίων και ταυτοτήτων.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου και ταυτοτήτων συνεχίζουν να παραλαμβάνονται κανονικά στα καθορισμένα σημεία.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει πως θα θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση μόλις το πρόβλημα επιλυθεί και καταστεί δυνατή η επανέναρξη της εξυπηρέτησης του κοινού, ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών και απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία.