Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εξοργισμένοι οι δήμαρχοι: Δεν δίνει ο Μάκης Κεραυνός τα εκατομμύρια ευρώ που τους υποσχέθηκε ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Επιστολή Βύρα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Σύσκεψη όλων των δημάρχων την ερχόμενη Δευτέρα για τη λήψη δυναμικών μέτρων

Σε σημερινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, καταγγέλλοντας τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό ότι δεν υλοποιεί τις προεδρικές εξαγγελίες για οικονομική ενίσχυση των δήμων, που μεταφράζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα ζητήματα, για τα οποία ο υπουργός δεν συναινεί ή διατήρει επιφυλάξεις, παρά τις προεδρικές δεσμεύσεις ότι θα ικανοποιηθούν:

  • Την καταβολή της χρηματοδότησης του 60% των απολεσθέντων εσόδων από την αδειοδότηση της ανάπτυξης.
  • Την εξασφάλιση του ποσού για τη συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης Δημοσίων Έργων.
  • Την εκταμίευση των ποσών για τα αναπτυξιακά έργα των δήμων που εντάχθηκαν σε κοινότητες.
  • Τον τρόπο υπολογισμού του 40% του κόστους του μισθολογίου.

Στην επιστολή που θα σταλεί στο Προεδρικό, ενδεχομένως και σήμερα, από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα, θα ζητείται συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, με σκοπό να υλοποιηθούν το συντομότερο οι πιο πάνω προεδρικές δεσμεύσεις που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των δήμων.

Έκτακτη συνεδρία των δημάρχων τη Δευτέρα

Πέραν της αποστολής επιστολής προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με όλους τους δημάρχους την ερχόμενη Δευτέρα, στις 12 μ.μ., στο Δημαρχείο Λατσιών – Γερίου, για να ληφθούν αποφάσεις, χωρίς να αποκλείεται η λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣυπουργόςΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΥπουργός ΕσωτερικώνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜάκης ΚεραυνόςΚωνσταντίνος ΙωάννουΔήμαρχοςΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα