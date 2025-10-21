Εξοργισμένοι οι δήμαρχοι: Δεν δίνει ο Μάκης Κεραυνός τα εκατομμύρια ευρώ που τους υποσχέθηκε ο Πρόεδρος

Σε σημερινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, καταγγέλλοντας τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό ότι δεν υλοποιεί τις προεδρικές εξαγγελίες για οικονομική ενίσχυση των δήμων, που μεταφράζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα ζητήματα, για τα οποία ο υπουργός δεν συναινεί ή διατήρει επιφυλάξεις, παρά τις προεδρικές δεσμεύσεις ότι θα ικανοποιηθούν:

Την καταβολή της χρηματοδότησης του 60% των απολεσθέντων εσόδων από την αδειοδότηση της ανάπτυξης.

Την εξασφάλιση του ποσού για τη συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης Δημοσίων Έργων.

Την εκταμίευση των ποσών για τα αναπτυξιακά έργα των δήμων που εντάχθηκαν σε κοινότητες.

Τον τρόπο υπολογισμού του 40% του κόστους του μισθολογίου.

Στην επιστολή που θα σταλεί στο Προεδρικό, ενδεχομένως και σήμερα, από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα, θα ζητείται συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, με σκοπό να υλοποιηθούν το συντομότερο οι πιο πάνω προεδρικές δεσμεύσεις που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των δήμων.

Έκτακτη συνεδρία των δημάρχων τη Δευτέρα

Πέραν της αποστολής επιστολής προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με όλους τους δημάρχους την ερχόμενη Δευτέρα, στις 12 μ.μ., στο Δημαρχείο Λατσιών – Γερίου, για να ληφθούν αποφάσεις, χωρίς να αποκλείεται η λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης.