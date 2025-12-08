Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε αμέσως μετά τη χθεσινή πρόβα του «The Voice of Greece».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια αισθάνθηκε αδυναμία, με αποτέλεσμα οι συνεργάτες της και το ιατρικό προσωπικό της παραγωγής να κρίνουν ότι απαιτείται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Η κατάσταση της τραγουδίστριας αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα αλλά όχι υπερβολική ανησυχία, καθώς οι γιατροί έχουν ήδη προχωρήσει στις πρώτες εξετάσεις και αναμένεται μια πιο καθαρή εικόνα για την υγεία της.

Η δισκογραφική εταιρεία της, MINOS EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ενημερώνοντας για το περιστατικό και γνωστοποιώντας ότι η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Στην ανακοίνωση διατυπώνεται και το προσωπικό μήνυμα της καλλιτέχνιδας, η οποία ζητά συγγνώμη από το κοινό της για τις αναπόφευκτες ακυρώσεις και ευχαριστεί για την κατανόηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δισκογραφικής

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

Πηγή: in.gr

