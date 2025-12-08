Αισθητός και στην Κύπρο ο σεισμός που είχε επίκεντρο την Τουρκία - Τι αναφέρει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης με ανακοίνωση του, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 12:21 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 5.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επίκεντρο στα νότια παράλια της Τουρκίας, στην περιοχή κόλπου Αττάλειας, 255km βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 85 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Τουρκία και αντιληπτός στην ανατολική Μεσόγειο συμπεριλ. και της Κύπρου.