Το Columbia Beach Resort γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με έμφαση στη γαστρονομία

Το Columbia Beach Resort στο Πισσούρι τιμά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για ζευγάρια που αναζητούν ποιότητα, διακριτική πολυτέλεια και ουσιαστικό χρόνο μαζί. Σε ένα περιβάλλον που ξεχωρίζει για τη φυσική του ομορφιά και τη διαχρονική του κομψότητα, το πολυβραβευμένο resort προσφέρει έναν ξεχωριστό τρόπο γιορτής της συγκεκριμένης ημέρας.

Στο Atrium Restaurant του resort έχει σχεδιαστεί ειδικά για την περίσταση ένα κομψό candle-lit dinner, με ρομαντική διακόσμηση και ζωντανή μουσική που λειτουργεί συμπληρωματικά, δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για μια ήρεμη και ποιοτική εμπειρία δείπνου.

Κεντρικό στοιχείο της βραδιάς αποτελεί το Valentine’s five-course set menu, υπογεγραμμένο από τον Michelin-trained Executive Chef του resort. Το μενού ξεκινά με salmon ceviche, συνεχίζεται με red shrimp ravioli σε αρωματικό ζωμό μανιταριών και οδηγεί στα κύρια πιάτα, με επιλογή ανάμεσα σε herb crust lamb loin με λαχανικά και αρωματικό jus ή burrata risotto alla milanese με σαφράν και τραγανή gremolata. Η γαστρονομική πρόταση ολοκληρώνεται με το επιδόρπιο Rosso Valentino, που συνδυάζει σοκολάτα, αμύγδαλο, βατόμουρο και απαλή mousse με νότες τριαντάφυλλου. Το δείπνο συνοδεύεται από ένα ποτήρι αφρώδους οίνου ανά άτομο.

Το adults only five-course δείπνο είναι διαθέσιμο τόσο για επισκέπτες του resort, όσο και για ζευγάρια που θα επιλέξουν να επισκεφθούν το Columbia Beach Resort αποκλειστικά για τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου.

Για όσους επιλέξουν να συνδυάσουν το δείπνο με διαμονή, το Hébe Spa συμπληρώνει την πρόταση με θεραπείες για δύο και στιγμές χαλάρωσης, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της απόδρασης.

Με συνέπεια στη φιλοσοφία φιλοξενίας του, το Columbia Beach Resort προσφέρει και φέτος έναν διακριτικό, ποιοτικό και ουσιαστικό τρόπο να τιμηθεί η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Για κρατήσεις, καλέστε στο 25 833000 ή επισκεφθείτε το columbiaresort.com.