Τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Έρχιουρμαν εντός Φεβρουαρίου πρότεινε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Οικοδεσπότης των συναντήσεων θα είναι, όπως αναμένεται, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Tρεις ημερομηνίες για νέα συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, πρότεινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι όλες οι προτεινόμενες ημερομηνίες είναι εντός Φεβρουαρίου και πως τις μετέφερε ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάουμ στον Τ/κ διαπραγματευτή, Μεχμέτ Ντανά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση από τ/κ πλευράς, σημείωσε.

