Φόνος Δημοσθένους: Από τις Κεντρικές στα κρατητήρια - 8 μέρες υπό κράτηση ο… κατάδικος

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού παρουσιάστηκε ο 30χρονος κατάδικος και 5ος στη σειρά συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Ο 30χρονος εκτίει ποινή φυλάκισης 4 χρόνων για υπόθεση ναρκωτικών, συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στις Κεντρικές Φυλακές. Το Δικαστήριο αποφάσισε την πρωσοποκράτηση του υπόπτου για 8 ημέρς. Ο δικηγόρος του 30χρονου κατάδικου, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για κράτηση του πελάτη του.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, πρόσωπο που βρίσκεται ήδη υπό κράτηση (αναφέρεται στον 30χρονο από τη Λευκωσία) σε γραπτή του κατάθεση ενέπλεξε τον κατάδικο στην «αλυσίδα» της μοτοσικλέτας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του και του έδωσε υποδείξεις και οδηγίες προκειμένου να αγοράσει τη επίμαχη μοτοσικλέτα και να την αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο για να την παραλάβει άλλο πρόσωπο.

Ο 30χρονος κατάδικος, μετά τη σύλληψή του είπε στους ανακριτές ότι επιθυμεί να του ληφθεί ανακριτική κατάθεση αργότερα, δηλαδή σήμερα, στην παρουσία του δικηγόρου. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν ακόμα 97 καταθέσεις και θα γίνουν άλλες δύο έρευνες, ενώ επίσης μελετούνται δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε Λεμεσό και Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση συνολικά και όλοι οι ύποπτοι διερευνώνται για όλα τα αδικήματα.