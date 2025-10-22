Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδικά έργα σε αυτοκινητόδρομους - Πού κλείνουν λωρίδες και πότε

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε εργασίες καθαρισμού και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στους αυτοκινητόδρομους Πάφου–Λεμεσού, Λευκωσίας–Λάρνακας και Λεμεσού–Λευκωσίας, από 27 έως 31 Οκτωβρίου 2025. Δείτε όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις ώρες και τα σημεία.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε τα έργα που θα πραγματοποιούνται τις προσεχείς ημέρες στους αυτοκινητόδρομους.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, εκτός αργίας, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6), και στις δύο κατευθύνσεις και πως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Προσθέτει ότι θα χρησιμοποιηθεί η προσωρινή σηματοδότηση για κινητό εργοτάξιο στον αυτοκινητόδρομο.

Περαιτέρω ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται οι εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, με κατεύθυνση προς Λάρνακα, στο ύψος της εξόδου Πέρα Χωρίο Νήσου/Αγία Βάρβαρα και πως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λάρνακα, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της επόμενης εξόδου Αλάμπρας. Προσθέτει ότι σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης.

Τέλος ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025, και την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται οι εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της εξόδου προς Κοτσιάτη μέχρι την έξοδο Βιομηχανικής Ιδαλίου και πως κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι κλειστές και οι τρεις λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λευκωσία, σε μήκος 3χλμ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη μία λωρίδα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση. Επίσης, λόγω των πιο πάνω εργασιών, θα κλείσει η είσοδος/έξοδος από και προς Κοτσιάτη και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της επόμενης εξόδου της Βιομηχανικής Ιδαλίου και ακολούθως από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού (Β1). Προσθέτει ότι σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

