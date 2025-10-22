Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεμεσό: Κλειστός ο δρόμος Αυδήμου - Ανώγυρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έχει σημειωθεί στο δρόμο Ανώγυρα-Αυδήμου. Τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα φαίνεται να έχουν συγκρουστεί μετωπικά, με τον 68χρονο Νίκο Πάρη να έχει χάσει τη ζωή του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 57χρονος οδηγός του άλλου οχήματος. Ο δρόμος Ανώγυρα-Αυδήμου και αντίστροφα θα παραμείνει κλειστός και θα διοχετεύεται η τροχαία σύγκρουση από Αυδήμου προς Άγιο Θωμά-Ανώγυρα.

Η Τροχαία Λεμεσού έχει αποκόψει τη κυκλοφορία και διενεργεί εξετάσεις για τα αίτια της νέας θανατηφόρος οδικής σύγκρουσης.







