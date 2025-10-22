Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεμεσό: Κλειστός ο δρόμος Αυδήμου - Ανώγυρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Θύμα 68χρονος και τραυματίας ένας 57χρονος από μετωπική σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έχει σημειωθεί στο δρόμο Ανώγυρα-Αυδήμου. Τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα φαίνεται να έχουν συγκρουστεί μετωπικά, με τον 68χρονο Νίκο Πάρη να έχει χάσει τη ζωή του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 57χρονος οδηγός του άλλου οχήματος. Ο δρόμος Ανώγυρα-Αυδήμου και αντίστροφα θα παραμείνει κλειστός και θα διοχετεύεται η τροχαία σύγκρουση από Αυδήμου προς Άγιο Θωμά-Ανώγυρα.

Η Τροχαία Λεμεσού έχει αποκόψει τη κυκλοφορία και διενεργεί εξετάσεις για τα αίτια της νέας θανατηφόρος οδικής σύγκρουσης.




Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΤΡΟΧΑΙΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα