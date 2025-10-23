Φωτιά σε όχημα 71χρονης στον Στρόβολο - Τι διερευνά η Αστυνομία

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε όχημα 71χρονης, στον Στρόβολο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11.50 χθες το βράδυ, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας της 71χρονης ιδιοκτήτριας του, στον Στρόβολο. Τη φωτιά αντιλήφθηκε και κατέσβησε ο σύζυγος της.

Στο σημείο διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για εξετάσεις το πρωί σήμερα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται, προκλήθηκαν ζημιές στο αριστερά πίσω μέρος του αυτοκινήτου και ειδικότερα στα πίσω αριστερά φώτα του.

Πηγή: ΚΥΠΕ