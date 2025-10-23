Φλερτάρουμε με τις πρώτες βροχές: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες - Ο καιρός αναλυτικά

Το φθινόπωρο επιστρέφει τις επόμενες ημέρες για να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Κύπρο, με τη θερμοκρασία να αρχίζει σταδιακά να πέφτει, σύμφωνα με τον λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέα Χρυσάνθου. Όπως ανέφερε στο politis.com.cy ο κ. Χρυσάνθου, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται διαστήματα με συννεφιά, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σηματοδοτώντας την πιο δροσερή φάση του φετινού Οκτωβρίου. Ο καιρός προβλέπεται αίθριος την Τρίτη, ωστόσο από την Τετάρτη αναμένονται και πάλι μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα δυτικά τμήματα του νησιού.

«Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας ενδέχεται να σημειωθούν και πάλι βροχές, γεγονός που δείχνει ότι το φθινόπωρο επιστρέφει σταδιακά», σημείωσε ο κ. Χρυσάνθου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες:

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη και τοπικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια και ενδεχομένως και σε περιοχή στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας κατά το μεσημέρι και μετά, στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.