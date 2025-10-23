Ένταλμα σύλληψης 57χρονου για το θανατηφόρο στη Λεμεσό

Καθώς οι εξετάσεις συνεχίζονται για το νέο θανατηφόρο τροχαίο, στο δρόμο Αυδήμου – Ανώγυρας, με θύμα τον 68χρονο Νίκο Πάρης, η Αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 57χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου, που φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το θύμα κινείτο κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ το αυτοκίνητο του 57χρονου φέρεται να εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση των δυο οχημάτων και τον θανάσιμο τραυματισμό του 68χρονου.

Από τον 57χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, λήφθηκε δείγμα αίματος για να διαπιστωθεί κατά πόσο οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ αναμένεται να συλληφθεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Λόγω του τροχαίου είχε κλείσει ο δρόμος Αυδήμου- Ανώγυρας, ενώ δόθηκε πίσω στην κυκλοφορία γύρω στις 12:30 σήμερα και αφού διενεργήθηκαν εξετάσεις στη σκηνή από τα μέλη της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ