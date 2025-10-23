Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ένταλμα σύλληψης 57χρονου για το θανατηφόρο στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τον 57χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, λήφθηκε δείγμα αίματος για να διαπιστωθεί κατά πόσο οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Καθώς οι εξετάσεις συνεχίζονται για το νέο θανατηφόρο τροχαίο, στο δρόμο Αυδήμου – Ανώγυρας,  με θύμα τον 68χρονο Νίκο Πάρης, η Αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 57χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου, που φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το θύμα κινείτο κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ το αυτοκίνητο του 57χρονου φέρεται να εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση των δυο οχημάτων και τον θανάσιμο τραυματισμό του 68χρονου.

Από τον 57χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, λήφθηκε δείγμα αίματος για να διαπιστωθεί κατά πόσο οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ αναμένεται να συλληφθεί  μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Λόγω του τροχαίου είχε κλείσει ο δρόμος Αυδήμου- Ανώγυρας, ενώ δόθηκε πίσω στην κυκλοφορία γύρω στις 12:30 σήμερα και αφού διενεργήθηκαν εξετάσεις στη σκηνή από τα μέλη της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΘανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα