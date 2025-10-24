Δήμος Αμαθούντας: Αποφάσισε για το Mall το Δημοτικό Συμβούλιο – Σήμερα η δημόσια διαβούλευση

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαθούντας τέθηκε τις προηγούμενες μέρες το ζήτημα της θέσης του Δήμου ως προς την ανέγερση νέου εμπορικού κέντρου (mall) στα όρια του Δήμου, στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Το θέμα απασχολεί έντονα τη Λεμεσό, αφού υπάρχει μεγάλη αντίδραση από διάφορες πλευρές που διαφωνούν έντονα με την ανέγερση δύο mall σε απόσταση μόλις 300 μέτρων μεταξύ τους. Ο Δήμος Αμαθούντας, σε προηγούμενή του απόφαση τάχθηκε κατά του ενός mall που είναι εντός του δημοτικών ορίων του Δήμου Λεμεσού, ενώ σε σχέση με αυτό που είναι εντός των δικών του δημοτικών ορίων, η απόφαση πάρθηκε στην πρόσφατη συνεδρία.

Όπως πληροφορείται το politis.com.cy ενώπιον του συμβουλίου μπήκαν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την εν λόγω ανάπτυξη με τη συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στο κυκλοφοριακό. Το σώμα μετά από δύο συνεδρίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία, 8 έναντι 12.

Η μία θέση, αυτή που μειοψήφησε είναι το εξ αρχής όχι, χωρίς να μπαίνει σε περαιτέρω συζήτηση, αφήνοντας το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων να αποφασίσει για το ποια θα είναι η εισήγησή του ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου (που έχει τον τελικό λόγο) και απορρίπτοντας την πρόταση όπως είναι σήμερα. Από την άλλη, η θέση που πήρε τις περισσότερες ψήφους και με την οποία πληροφορούμαστε ότι συμφωνεί και ο Δήμαρχος Κυριάκος Ξυδιάς, λέει ότι με τις μελέτες όπως έχουν παρουσιαστεί (εννοούν ειδικά την κυκλοφοριακή μελέτη) δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο και συνεπώς έχουν επίσης αρνητική θέση. Η θέση αυτή όμως, προσθέτει την ετοιμότητα του Δήμου να εμπλακεί σε μία συνολική συζήτηση για την ανάπλαση ολόκληρης της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου ως προαπαιτούμενο για να εγκριθεί οποιαδήποτε άδεια για νέο mall, σε περίπτωση πάντα που η ανάπλαση της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου περιλαμβάνει εμπορική χρήση. Αν και η συζήτηση δεν έφτασε μέχρι εκεί, εννοείται ότι σε αυτό το σενάριο το mall θα πληρώσει τα χρήματα που του αναλογούν. Οι επικριτές της θέσης αυτής, κάνουν λόγο για «όχι με ουρά» που στη πορεία θα γίνει «ναι».

«Θα ακούσετε στη διαβούλευση»

Το politis.com.cy επικοινώνησε με το Δήμαρχο Αμαθούντας προκειμένου να εξηγήσει τη θέση του Δήμου στο ζήτημα, με τον Δήμαρχο να απαντά ότι αυτή θα εξηγηθεί και θα αναλυθεί στη σημερινή δημόσια διαβούλευση. Σε ερώτηση κατά πόσο πρόκειται για μια «έμμεσα» θετική γνώμη της πλειοψηφίας του Δήμου και γιατί δεν τοποθετούνται αρνητικά χωρίς υποσημειώσεις, ο Δήμαρχος απάντησε ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καλώντας αυτούς που διαδίδουν ανακρίβειες για τη θέση του Δήμου να παρευρεθούν στη διαβούλευση για να ακούσουν την τοποθέτηση του Δήμου αλλά και του ιδίου. Επανέλαβε δε την ήδη διατυπωμένη θέση ότι θα πρέπει να υπάρξουν και συσσωρευτικές μελέτες και για τα δύο malls.

Σήμερα η διαβούλευση

Το έργο που τιτλοφορείται ως ««Limassol Mall» βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που γίνεται από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων. Η διαδικασία θα γίνει στο ξενοδοχείο Parklane και είναι ορισμένη για τις 11:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι για το Mall of Limassol (στα δημοτικά όρια Λεμεσού), πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση πριν δύο εβδομάδες και οι τοπικές αρχές, τα οργανωμένα σύνολα και πολίτες που παρακολούθησαν τη διαδικασία, τάχθηκαν κυρίως αρνητικά.

Τι θα περιλαμβάνει

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα από τις διάφορες μελέτες που είναι δημοσιευμένες, το «Limassol Mall» θα περιλαμβάνει ένα υπόγειο επίπεδο, ισόγειο επίπεδο, μεσοπάτωμα και ακόμα δύο ορόφους, με συνολικό εμβαδά ενοικιαζόμενων χώρων της τάξης των 28.434m2, ενώ οι συνολικοί καλυμμένοι χώροι της ανάπτυξης θα ανέρχονται στα 76.392m2 (περιλαμβάνοντας και τον υπόγειο χώρο στάθμευσης). Στο Limassol Mall προγραμματίζεται να υπάρχουν 90 περίπου χώροι καταστημάτων, 6 μεγάλα κιόσκια, 2 εστιατόρια και 2 καφετέριες και μεγάλη πλατεία γρήγορου φαγητού με άλλα 7 εστιατόρια συνολικής χωρητικότητας 500 ατόμων. Επιπλέον, θα υπάρχει κινηματογράφος με 5 αίθουσες προβολής, παιχνιδότοπος με ηλεκτρονικά παιχνίδια, 1.270 θέσεις στάθμευσης, καθώς και όλοι οι απαραίτητοι βοηθητικοί και υποστηρικτικοί χώροι. Το έργο θα έχει δύο υπόγειους χώρους και δύο ορόφους και επιπλέον μεσοπάτωμα.

Το Limassol Mall προγραμματίζεται να κατασκευαστεί από τον Όμιλο Παπαντωνίου και από την κοινοπραξία κυπριακών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους το Nicosia Mall και σε αυτό μετέχουν επιχειρηματικοί Όμιλοι, όπως Όμιλος Ζορπά, PHC Group, Όμιλος Αθηαινίτη και VLM Group. Τα σχέδια αφορούν άδεια τεμάχια γης που βρίσκονται στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, δίπλα από το Jumbo, συνολικού εμβαδού πέραν των 30.000 τετραγωνικών μέτρων.