Μόνο δύο γυναίκες δήλωσαν εθελοντική στράτευση - Λήγει σήμερα η προθεσμία

Στις δύο παραμένουν οι αιτήσεις γυναικών για εθελοντική στράτευση στην Εθνική Φρουρά, σήμερα Παρασκευή, οπότε και ολοκληρώνεται το περιθώριο που δόθηκε στους ενδιαφερόμενους.

Όπως ανέφερε στο politis.com.cy ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερής, στις δύο γυναίκες έχουν σταλεί τα σημειώματα κατάταξης για τις 31 Οκτωβρίου.

Οι δύο εθελόντριες θα καταταγούν στο ΚΕΝ Λεμεσού, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες όπως προβλέπεται από το σχετικό διάταγμα.

«Ήμασταν επιφυλακτικοί εξ αρχής», λέει ο Πάλμας

Παρά την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την εθελοντική στράτευση γυναικών στην Εθνική Φρουρά, το μέτρο δεν απέφερε το αναμενόμενο ενδιαφέρον, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, την Τετάρτη 22.10, ο Υπουργός ανέφερε ότι «πρώτιστος στόχος για φέτος ήταν να υιοθετηθεί η νομοθεσία για την εθελοντική στράτευση και ευχαριστούμε τη Βουλή για αυτό». Ωστόσο, όπως σημείωσε, «είχαμε από την αρχή δηλώσει ότι είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, από τη στιγμή που πρόκειται για εθελοντική στράτευση».

Παράλληλα, συμφωνα με τον κύριο Πάλμα, το Υπουργείο Άμυνας εξετάζει τρόπους αναθεώρησης της νομοθεσίας, εφόσον τα τελικά δεδομένα το επιβάλουν, με στόχο να καταστεί η διαδικασία πιο ελκυστική για τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν εθελοντικά στην Εθνική Φρουρά.