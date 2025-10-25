Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρώτη ΕΣΣΟ με... δύο μόνο εθελόντριες

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Με ένα μέτρο που εξαγγέλθηκε χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, αποδεικνύεται ότι η απόφαση λήφθηκε βεβιασμένα, χωρίς η κυπριακή κοινωνία να είναι ώριμη και έτοιμη για μια τέτοια μεταρρύθμιση.

Εκτεθειμένη με την επιπολαιότητα της απόφασης για εξαγγελία εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για τις γυναίκες μένει η κυβέρνηση με το βάρος να πέφτει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή του σχεδόν ανύπαρκτου ενδιαφέροντος (μόλις δύο αιτήσεις) από τις γυναίκες για να υπηρετήσουν στην Εθνικής Φρουρά, αποδεικνύεται η προχειρότητα μ...

