Πρώτη ΕΣΣΟ με... δύο μόνο εθελόντριες

Εκτεθειμένη με την επιπολαιότητα της απόφασης για εξαγγελία εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για τις γυναίκες μένει η κυβέρνηση με το βάρος να πέφτει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή του σχεδόν ανύπαρκτου ενδιαφέροντος (μόλις δύο αιτήσεις) από τις γυναίκες για να υπηρετήσουν στην Εθνικής Φρουρά, αποδεικνύεται η προχειρότητα μ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!