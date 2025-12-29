Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Πούτιν ντύνεται "Αγιος Βασίλης" σε βίντεο AI και μοιράζει... δώρα σε ξένους ηγέτες (βίντεο)

Η ρωσική πρεσβεία στην Κένυα ανάρτησε βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να εμφανίζεται ως 'Αγιος Βασίλης.

Με αφορμή το εορταστικό κλίμα των ημερών, η ρωσική πρεσβεία στην Κένυα ανάρτησε βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη για σκοπούς προπαγάνδας, στο οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται ως Άγιος Βασίλης, μοιράζοντας δώρα σε ηγέτες της διεθνούς σκηνής, με διαχωρισμό ανάμεσα σε "καλούς" και "κακούς".

Στο βίντεο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Νικολάς Μαδούρο, ο Ναρέντα Μόντι, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, διαφορετική μεταχείριση φαίνεται να επιφυλάσσεται για τον Ουκρανό πρόεδρο, αφού το δώρο του είναι...χειροπέδες.

Στα highlights του βίντεο, ο Ορμπάν πήρε για δώρο ένα εκπτωτικό κουπόνι για φυσικό αέριο από την ρωσική Gazprom, ο Μαδούρο μία κονσόλα DJ για να "μιξάρει" τις ομιλίες του και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ένα δίπλωμα "φιλίας" και ένα σπαθί.

Ο Ρώσος πρόεδρος "Άγιος Βασίλης" έστειλε επίσης στον Τραμπ μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία τους και στον Ερντογάν μία "χιονόμπαλα" με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, που κατασκευάζουν από κοινού Ρωσία – Τουρκία.

