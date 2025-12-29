Νεοκυπριακός Σύνδεσμος: Ο Αρχιεπίσκοπος σκότωσε το νόημα των Χριστουγέννων

Βαθιά ανησυχία για το πρόσφατο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου εκφράζει ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, τονίζοντας ότι «η αποστολή του δεν είναι η χάραξη γεωπολιτικών στρατηγικών, αλλά η πνευματική καθοδήγηση, ιδίως σε μια περίοδο που τιμάται η Γέννηση της Ειρήνης και της αγάπης».

«Πρόκειται για λόγο», προσθέτει, «που απέτυχε να ανταποκριθεί στον ποιμαντικό του σκοπό, αγνόησε την ανάγκη κοινωνικής συμφιλίωσης και απομακρύνθηκε από τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής πίστης».

«Η αληθινή πίστη», τονίζει, «δεν γεννά εχθρότητα ούτε εργαλειοποιείται για να εμβαθύνει ρήγματα. Ο λόγος που εκφράστηκε υπονομεύει κάθε προοπτική επανένωσης, διαιωνίζει τη στασιμότητα και επισφραγίζει τη διχοτόμηση της πατρίδας μας».

Αυτούσιο το Δελτίο Τύπου του Νεοκυπριακού Συνδέσμου:

Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το πρόσφατο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Πρόκειται για λόγο που απέτυχε να ανταποκριθεί στον ποιμαντικό του σκοπό, αγνόησε την ανάγκη κοινωνικής συμφιλίωσης και απομακρύνθηκε από τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής πίστης.

Εκεί όπου αναμενόταν μήνυμα αγάπης, ειρήνης και ελπίδας, κυριάρχησε λόγος σύγκρουσης, αντιπαράθεσης και διχασμού. Αντί Χριστού, παρουσιάστηκε μια ακραία ιδεολογία. Και αυτό δεν είναι απλώς απογοητευτικό – είναι επικίνδυνο.

Η αληθινή πίστη δεν γεννά εχθρότητα ούτε εργαλειοποιείται για να εμβαθύνει ρήγματα. Ο λόγος που εκφράστηκε υπονομεύει κάθε προοπτική επανένωσης, διαιωνίζει τη στασιμότητα και επισφραγίζει τη διχοτόμηση της πατρίδας μας.

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι ούτε εθνάρχης ούτε πολιτικός ηγέτης. Η αποστολή του δεν είναι η χάραξη γεωπολιτικών στρατηγικών, αλλά η πνευματική καθοδήγηση, ιδίως σε μια περίοδο που τιμάται η Γέννηση της Ειρήνης και της αγάπης. Με λύπη διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η ρητορική που ακολουθεί από την εκλογή του καταδεικνύει μια σταθερή απομάκρυνση από τον θρησκευτικό του ρόλο.

Οι εύκολες πατριωτικές κορόνες εκφέρονται πάντα από ανθρώπους που δεν θα βρεθούν ποτέ στην πρώτη γραμμή· θα εμφανιστούν εκ των υστέρων, για να θρηνήσουν για το κακό που τους βρήκε. Τέλος θα περιφέρονται σε εκδηλώσεις και μνημόσυνα για να τιμήσουν τους νεκρούς που οι ίδιοι θα έχουν – για ακόμα μια φορά – δημιουργήσει. Η ιστορία του 1974 είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: αγωνιζόμαστε για την επανένωση της πατρίδας μας, την ειρηνική συνύπαρξη και ένα κοινό μέλλον. Κάθε λόγος που υπονομεύει αυτόν τον στόχο, από όπου κι αν προέρχεται, είναι απαράδεκτος και καταδικαστέος.

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι στην ιστορία του τόπου μας υπήρξαν εποχές όπου κάποιοι λειτούργησαν όχι ως πνευματικοί καθοδηγητές, αλλά ως φοροεισπράκτορες εις βάρος του λαού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Αν τέτοιες εποχές νοσταλγούν κάποιοι, ας γνωρίζουν ότι η κοινωνία δεν ξεχνά, δεν σιωπά και δεν θα το ανεχτεί ποτέ ξανά.

Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος θα συνεχίσει να μιλά καθαρά. Γιατί η σιωπή απέναντι στον εκτροχιασμό δεν είναι ουδετερότητα· είναι συνενοχή.

Το παρόν δελτίο Τύπου θα κοινοποιηθεί στο Άγιο Οικουμενικό Πατριαρχείο.