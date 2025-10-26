Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Για μαχαιροφορία συνελήφθη 22χρονος στη Λεμεσό

Για την ίδια υπόθεση, εξακολουθεί να καταζητείται 31χρονος.

Η Αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο στη Λεμεσό 22χρονο εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 4 Ιουνίου, 2025 στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν χθες το απόγευμα για έλεγχο στην οδό Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 22χρονος, αφού προηγουμένως φέρεται να είχε διαπράξει τροχαίες παραβάσεις.  

Ακολούθησε έρευνα εντός του αυτοκινήτου, όπου εντοπίστηκε μαχαίρι τύπου μασέτα, μήκους 47 εκατοστών, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι, εναντίον του 22χρονου, εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 4 Ιουνίου, 2025 στη Λεμεσό.

Για την ίδια υπόθεση, εξακολουθεί να καταζητείται 31χρονος.

Ο 22χρονος συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις, αναφέρει η Αστυνομία.  

