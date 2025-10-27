Πρόβλημα με την αορτική βαλβίδα αντιμετωπίζει ο Τυχικός - Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Αθήνα

Πρόβλημα στην αορτική βαλβίδα και στην ίδια την αορτή αντιμετωπίζει ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Αθήνα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Κυριάκου, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας στήριξης του Τυχικού.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως ύστερα από ενημέρωση που έτυχε από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται ο Επίσκοπος Τυχικός στην Αθήνα, ο τέως Μητροπολίτης δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε άμεση χειρουργική επέμβαση, όμως η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρή και οι ιατροί θα αποφασίσουν για την θεραπεία του.

Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, είπε ο κ. Κυριάκου, παρουσιάζει πόνους στο στήθος και θα υποβληθεί και σε άλλες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο χρειάζεται να γίνει επέμβαση σε μεταγενέστερο στάδιο ή αν θα λάβει εξιτήριο και θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή.

Επιπρόσθετα, ο κ. Κυριάκου εξέφρασε λύπη και απογοήτευση διότι δεν ανέμεναν ότι η Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως θα έβλεπε παραλείψεις στη διαδικασία που ακολούθησε η Εκκλησία της Κύπρου και ωστόσο πρότεινε να παραμείνει η ίδια ποινή για το καλό του ίδιου του Τυχικού, αλλά και για το καλό της Εκκλησίας. «Δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα», κατέληξε ο εκπρόσωπος της ομάδας στήριξης του Τυχικού.

Ομολογία πίστεως: Τι υπέγραψε και τι υποστηρίζει η Αρχιεπισκοπή

Σημειώνεται πως ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός υπέγραψε στις 18 Ιουνίου του 2025 ομολογία πίστεως και την απέστειλε σε όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ωστόσο, όπως υποστήριξε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χρηστάκης Ευσταθίου, η επιστολή που παρέδωσε ο Επίσκοπος Τυχικός στις 18 Ιουνίου δεν είναι αυτό που του ζητήθηκε από την Αρχιεπισκοπή, αλλά αυτό που του υπαγόρευσαν οι σύμβουλοι του.

Την ομολογία πίστεως που του ζητά να υπογράψει η Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, πρόσθεσε ο κ. Ευσταθίου, μπορεί να την ετοιμάσει και ο ίδιος ο Επίσκοπος Τυχικός, λέγοντας ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όσα προϋποθέτει η Ιερά Σύνοδος για να διατηρηθεί στο επισκοπικό αξίωμα.

Πρέπει, επανέλαβε, να είναι σαφής η δήλωση του σε σχέση με αυτά που ζητά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, δηλαδή να συνάδει η δήλωση με το περιεχόμενο των Οικουμενικών Συνόδων που πραγματοποιήθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι το 2016 με την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης.

Δηλαδή, εξήγησε ο κ. Ευσταθίου, από το 48 μ.Χ., που ήταν η πρώτη Αποστολική Σύνοδος μέχρι το 2016 η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης. Επίσης, σημείωσε, το δεύτερο που πρέπει να περιέχει η ομολογία πίστεως που πρέπει να υπογράψει ο Επίσκοπος Τυχικός είναι η σαφής καταδίκη του αποτειχισμού.

Στο μεταξύ, αναμένεται η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου που δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί εκτάκτως εντός του Οκτώβρη.

Εξάλλου, σε χθεσινές του δηλώσεις στα ΜΜΕ, έξω από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ξεκαθάρισε ότι άλλο είναι η ασθένεια του Επισκόπου Τυχικού, όπου και του ευχήθηκε σύντομη ανάρρωση, και άλλο οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν και η Εκκλησία θα πάρει τον δρόμο της.