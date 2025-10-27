Συζητούν δικοινοτική λύση για επιθέσεις από αγέλες άγριων σκύλων (εικόνες)

Παραμένει άλυτο και χρόνο με τον χρόνο λαμβάνει παγκύπρια όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το πρόβλημα των αγελών αδέσποτων σκύλων. Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η εικόνα βόρεια και εντός του Δάσους Πάφου, όπου τα ζώα αυτά έχουν περάσει σε άγρια φύση και αναπαράγονται. Το αποτέλεσμα είναι τα τελευταία 6 – 7 χρόνια να απειλούν με περικυκλώσεις και επιθέσεις ανθρώπινες ζωές (στις περιοχές του Κάμπου της Τσακίστρας και της Λεύκας), να σκοτώνουν για τροφή αγρινά και να παρουσιάζουν μετά από εξετάσεις ενδείξεις της ασθένειας του εχινόκοκκου, ο οποίος είχε πάψει να αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας για την Κύπρο τη δεκαετία του ’70.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, σε αυτή την κατηγορία αδέσποτων, τα οποία σε ολόκληρο το Δάσος της Πάφου συνηθίζουν να σκοτώνουν αγρινά για να τρέφονται, ανήκουν εκατοντάδες σκύλοι, ενώ ειδικά στην περιοχή βόρεια του Δάσους, όπου οι κάτοικοι και στις δύο πλευρές ανησυχούν έντονα, εντοπίζονται μερικές δεκάδες. Όπως έχει διαπιστωθεί, μέρος του προβλήματος είναι η πράσινη γραμμή, όπου καταφεύγουν οι αγέλες.

Την ίδια ώρα τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στα κατεχόμενα ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων υπολογίζεται περίπου στις 200.000. Συχνά καταγράφονται επιθέσεις από αγέλες σε ανθρώπους. Όχι μόνο από σκύλους που παρουσιάζουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, τα οποία παραπέμπουν σε ζώα που είναι αδύνατο να εξημερωθούν, αλλά με πιο ήπια συμπεριφορά. Ενδεικτικά, αυτές τις μέρες εκφράστηκαν αντιδράσεις από κατοίκους της Κοκκινοτριμιθιάς, λόγω δύο αγελών, οι οποίες αναζητώντας τροφή σκοτώνουν κατοικίδια σκυλιά, γάτες και κότες.

Φωτογραφία: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Υπό εξέταση στη Δικοινοτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η πρώτη περίπτωση, της «άγριας φύσης» των αγελών, ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό τις δύο κοινότητες του νησιού, με τη Δικοινοτική Επιτροπή για το Περιβάλλον να αναζητά τους τελευταίους μήνες λύσεις. Έχει ενταχθεί σε υποκατηγορία του άξονα «περιβαλλοντκή προστασία», που αποτελεί ένα από τα πέντε συμφωνημένα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πράσινων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μετα την άτυπη πενταμερή σύνοδο της Γενεύης τον περασμένο Μάρτιο και της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο.

«Επειδή οι άγριοι σκύλοι χρησιμοποιούν την πράσινη γραμμή για να διαφεύγουν μετά τις επιθέσεις τους, πρέπει οι δύο κοινότητες να εργαστούμε μαζί για αντιμετώπιση του προβλήματος, διότι μεταφέρουν ασθένειες, εντοπίζονται φαγομένα αγρινά και έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους που πήγαν στο δάσος για να μαζέψουν αγρέλια ή μανιτάρια», ανέφερε στον «Π» ο Ελληνοκύπριος συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Μιχάλης Λοϊζίδης. Δεδομένου ότι αυτά τα ζώα δεν μπορούν να θανατωθούν, αλλά ούτε, λόγω της άγριας φύσης τους, να μπουν σε κλουβί καταφυγίου, η Επιτροπή, σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, σκέφτεται πολύ σοβαρά να προτείνει στους δύο ηγέτες, Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, τη δημιουργία μεγάλων περιφραγμένων χώρων, όπου θα μπορούσαν να καταλήξουν περιορισμένα.

Ξεκίνησε η συζήτηση για το θέμα, αλλά ακόμα δεν έφτασε στο σημείο του να είναι ώριμο έργο, με ακριβή σχεδιασμό και κοστολόγηση για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), με χορηγία από την ΕΕ.

Νεκρό αγρινό, το οποίο κατασπάραξε αγέλη άγριων σκύλων κοντά στον ποταμό Κλάριο στον Κάμπο της Τσακίστρας, καθώς προσπαθούσε να πιει νερό.

Ενεργοποίηση κοινοτήτων και φιλόζωων

«Είναι ένα καθαρά δικοινοτικό έργο, για το οποίο, εάν αποφασιστεί να υλοποιηθεί, θα χρειαστούν χρηματικά ποσά, χρόνια, πρόγραμμα και άτομα που ενδιαφέρονται να εμπλακούν», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Την ίδια ώρα σημείωσε ότι σε μία τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι επηρεαζόμενες κοινότητες, όπως ο Κάμπος της Τσακίστρας, αλλά και ο μεγάλος αριθμός φιλόζωων. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αν διατεθούν τα χρήματα, θα βρεθούν οι τρόποι για αποτελεσματική εμπλοκή και των δύο ομάδων.

Κατασπαραγμένο αγρινό από αγριόσκυλα στο Δάσος Πάφου. Πηγή: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Κάθε χρόνο αυτή την περίοδο εντοπίζονται δεκάδες νεκρά αγρινά

«Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Πρέπει να παγιδευτούν οι σκύλοι, να ελεχθούν και να αρχίσουν να αποπαρασιτώνονται, διότι ο εχινόκοκκος μπορεί να προσβάλει και τον άνθρωπο», ανέφερε από την πλευρά του στον «Π» ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Νίκος Κασίνης.

«Δεν μπορείς να μαζέψεις εύκολα αυτά τα ζώα, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, της μεγάλης έκτασης του Δάσους της Πάφου, όπου διαβιούν, αλλά και της φύσης τους. Πρόκειται για άγρια, επιθετικά και μεγάλα σκυλιά, που το πιο πιθανόν είναι να γεννήθηκαν στη φύση. Επίσης η δυσκολία αντιμετώπισης του προβλήματος έγκειται και στο γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει να προβούν σε θανατώσεις με πυροβολισμούς», είπε.

Κάθε χρόνο αυτή την περίοδο εντοπίζονται δεκάδες νεκρά αγρινά. «Αυτό συνδέεται και με την περίοδο αναπαραγωγής των αγρινών (αρχές Οκτωβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου), διότι τότε σχηματίζουν μεγάλα κοπάδια και κάνουν μεγάλες μετακινήσεις, οπότε είναι πιο εύκολο να τα εντοπίσουν και να τα κυνηγήσουν οι άγριοι σκύλοι», τόνισε.