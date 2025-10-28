Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με ήλιο θα παρελάσουμε: Κυρίως αίθριος ο καιρός, μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές αύριοΤετάρτη

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. 

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

