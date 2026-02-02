Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«JALLA»: Το ΡΙΚ παρουσιάζει την κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision 2026 - Όλες οι λεπτομέρειες

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, το τραγούδι με τίτλο «JALLA», που ερμηνεύει η Αντιγόνη, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό, κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΡΙΚ1 στις 20:00.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, το τραγούδι με τίτλο «JALLA», που ερμηνεύει η Αντιγόνη, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό, κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΡΙΚ1 στις 20:00. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αμέσως μετά τη μετάδοση του δελτίου, στις 21:00, το τραγούδι «JALLA» θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, καθώς και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας rik.cy. Παράλληλα, το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σε όλες τις νόμιμες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. 

Τη σύνθεση και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν οι: 

Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Demetris Nikolaou. 

