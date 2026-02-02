Από πολλαπλές κακώσεις προήλθε ο θάνατος 55χρονου σε εργατικό ατύχημα στην Κοφίνου

Οι πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων συνεπεία του εργατικού ατυχήματος είναι, σύμφωνα με την νεκροτομή, η αιτία θανάτου του 55χρονου Finis Alexandru, ο οποίος έχασε την ζωή του την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, στην Κοφίνου.

Τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 55χρονου διενήργησε η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα. Επίσης λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα σταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτική περιοχή της Κοφίνου. Ενώ 51χρονος ασχολείτο με την εκφόρτωση τσιμεντένιων αντίβαρων βάρους 2-3 τόνους το καθένα, με τη χρήση γερανού που βρισκόταν εγκατεστημένος σε φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το φορτηγό ανατράπηκε προς τα δεξιά με αποτέλεσμα ο άτυχος 55χρονος ο οποίος βρισκόταν πάνω στο φορτηγό, να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί από τσιμεντένιο αντίβαρο.

Ο Alexandru διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Μέλη της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή και όπως αναφέρει η Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο 51χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ