Πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στην Αναφωτία - Διερευνώνται τα αίτια

Φωτογραφία αρχείου

Ο ιδιοκτήτης έσβησε τη φωτιά με λάστιχο κήπου.

Εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά υπέστη το εσωτερικό αυτοκινήτου που βρισκόταν σταθμευμένο δίπλα από το σπίτι του ιδιοκτήτη του στην Αναφωτία της επαρχίας Λάρνακας.

Σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι γύρω στις 05:32 το πρωί της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της ΕΜΑΚ, ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο δίπλα από την οικία του ιδιοκτήτη στην Κοινότητα Αναφωτίας στην Λάρνακα.

Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές κυρίως στο εσωτερικό του.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον ιδιοκτήτη με την χρήση λάστιχου κήπου.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προέβησαν σε τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς και επιθεώρηση.

Αργότερα σήμερα θα διενεργηθεί έρευνα προς εντοπισμό των αιτίων της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

