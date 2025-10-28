Δύο συλλήψεις για ληστεία σε σπίτι 44χρονης - Της είχαν πάρει 22 χιλ ευρώ

Συνελήφθησαν 35χρονος και 35χρονη για υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου σε βάρος 44χρονης ενώ αυτή βρισκόταν σε διαμέρισμα στη Λευκωσία, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία εναντίον 35χρονου, ο οποίος συνελήφθη λίγο περί τις 16:30 την Κυριακή, και τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 17:00 συνελήφθη και 35χρονη, ανέφερε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, είπε, γύρω στις 6.40 το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου λήφθηκε πληροφορία για ληστεία σε διαμέρισμα στη Λευκωσία και μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν την 44χρονη ένοικο του διαμερίσματος. Με βάση την καταγγελία, λίγη ώρα προηγουμένως, κτύπησε η πόρτα του διαμερίσματος και αφού την άνοιξε, εισήλθε άγνωστος άντρας ο οποίος φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της 44χρονης, αυτός κρατούσε μαχαίρι και αφού την κτύπησε και την απείλησε, πήρε ένα κιβώτιο το οποίο περιείχε αριθμό κοσμημάτων καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό σε διάφορα χαρτονομίσματα και τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο το οποίο τον περίμενε και στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο πρόσωπα.

Η καταγγελία αφορά το χρηματικό ποσό που πήρε κατά τη ληστεία και ανέρχεται στις 22.000 ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ