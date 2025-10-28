Σε εργατικό ατύχημα αποδίδεται η φωτιά σε εκσκαφέα σε πλοίο στο λιμάνι Λάρνακας

Σε εργατικό ατύχημα φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ, σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα που βρισκόταν σε εμπορικό πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι Λάρνακας.

Από τη φωτιά ο μηχανοδηγός του πλοίου είχε εισπνεύσει καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμπάρι και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτηση του Αντρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πλατφόρμα Χ αναφέρεται ότι στις 22:52 της Δευτέρας 27 Αυγούστου, τρία οχήματα των Πυροσβεστικών Σταθμών Λάρνακας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε αμπάρι μεγάλου εμπορικού πλοίου το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι Λάρνακας και μετέφερε μεγάλες ποσότητες σόγιας χύμα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ο οποίος τοποθετήθηκε στο αμπάρι για περισυλλογή του υλικού.

Από την πυρκαγιά και λόγω του περιορισμένου χώρου, ο μηχανοδηγός εισέπνευσε καπνό και μεταφέρθηκε σε ανοιχτό χώρο όπου τον παρέλαβε το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για παροχή Πρώτων Βοηθειών και μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έγινε χρήση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης και σωλήνων νερού από το προσωπικό ασφαλείας του πλοίου.

Επίσης έγιναν ενέργειες σε συνεργασία με λειτουργούς της Αρχής Λιμένων και του πληρώματος του πλοίου για μετακίνηση του εκσκαφέα με χρήση γερανού του πλοίου σε ανοιχτό χώρο και επιθεώρηση για επηρεασμό από την πυρκαγιά του υπόλοιπου υλικού.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή έγινε ανάκληση προσωπικού στη επαρχία Λάρνακας για κάλυψη των αναγκών και εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω μηχανικού/ηλεκτρικού προβλήματος του ερπυστριοφόρου.

Σήμερα το πρωί διενεργήθηκαν έρευνες για τις συνθήκες εργασίας στο πλοίο από το Γραφείο Επιθεώρησης εργασίας και την Αστυνομία, οι οποίες κατέδειξαν ότι η φωτιά οφείλεται σε εργατικό ατύχημα.

