Οργή Χασάν Τοσούνογλου για τη σύλληψη του γιου του στα οδοφράγματα – Μιλά για πολιτικά κίνητρα

Έντονη πολιτική διάσταση λαμβάνει η υπόθεση σύλληψης του 30χρονου Τουρκοκύπριου Τζενκ Τοσούνογλου στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, καθώς ο πατέρας του, ο «ανεξάρτητος βουλευτής» Χασάν Τοσούνογλου, κάνει λόγο για «πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια» και «παρενόχληση» εις βάρος της οικογένειάς του.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Χασάν Τοσούνογλου ανέφερε πως ενημερώθηκε για τη σύλληψη του γιου του από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο η οικογένεια δεν έχει καταφέρει ακόμη να επικοινωνήσει μαζί του.

Υποστήριξε ότι οι κατηγορίες που του προσάπτονται παραμένουν αδιευκρίνιστες και έκανε λόγο για «κάποιου είδους ψυχολογική παρενόχληση», σημειώνοντας πως «η ελευθερία ενός αθώου νεαρού άνδρα θυσιάζεται για πολιτικά ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση μαζί του».

Ο Τουρκοκύπριος «βουλευτής» συνέδεσε ευθέως το περιστατικό με την πολιτική του δραστηριότητα στα κατεχόμενα, υπονοώντας πως η σύλληψη ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι υπήρξε εισηγητής του “ψηφίσματος” υπέρ της λύσης των δύο κρατών που υιοθέτησε πρόσφατα η «βουλή» του ψευδοκράτους.

«Ελπίζω αυτό το σοβαρό λάθος να διορθωθεί το συντομότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η θέση των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Από την πλευρά της, η Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 30χρονου Τζενκ Τοσούνογλου γύρω στις 11:40 το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διέλευσή του από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο Τοσούνογλου αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις κυπριακές αρχές μέσω Europol.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε άμεσα. Ο συλληφθείς κρατείται και η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Αντίδραση και στα κατεχόμενα

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και στα κατεχόμενα, με τον «υπουργό εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου να δηλώνει στην εφημερίδα Kıbrıs Postası ότι το θέμα διερευνάται από τις τουρκοκυπριακές αρχές.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς και στις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής, καθώς το ζήτημα αγγίζει τόσο πτυχές της δικαστικής συνεργασίας όσο και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία στα κατεχόμενα.

