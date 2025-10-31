Αλλαγή φρουράς στις Βρετανικές Βάσεις - Η Fleur Thomas νέα Πολιτική Διοικήτρια

Η Fleur Thomas ανέλαβε επίσημα το σημαντικό αξίωμα της Πολιτικής Διοικήτριας των περιοχών των ΒΒ και του τμήματος Διοίκησης των ΒΒ Κύπρου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο ως η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτή τη διακεκριμένη θέση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Βάσεις.

Αντικετέστησε την Clare Simpson, η οποία υπηρέτησε ως Πολιτική Διοικήτρια από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και την περασμένη βδομάδα, όπου επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

Η κα. Thomas φέρνει μαζί της έναν πλούτο εμπειρίας από τη διακεκριμένη καριέρα της ως Ανώτερη Δημόσιος Υπάλληλος, με την ιδιαίτερη πρόσφατη θέση της ως Βρετανίδα Πρέσβης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Το εκτενές υπόβαθρο της στη διακυβέρνηση και τη διπλωματία την τοποθετεί σε εξαιρετική θέση να αναλάβει τις μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ΒΒ στην Κύπρο.

Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη θέση, η ίδια υπογραμμίζει τη διάθεση της να συνεργαστεί στενά με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων εντός των περιοχών των ΒΒ.

Έχει τονίσει τη σημασία της καλλιέργειας ισχυρών σχέσεων και συνεργασίας για να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη επιτυχία των ΒΒ, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των στρατηγικών συμφερόντων του ΗΒ.

Ως Πολιτική Διοικήτρια, η κα. Thomas θα είναι υπεύθυνη για μια σειρά καθηκόντων, από τη διαχείριση της καθημερινής διοίκησης των ΒΒ μέχρι την εποπτεία αναπτυξιακών έργων σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Έχει εκφράσει τη δέσμευση της να εμβαθύνει στην κυπριακή κουλτούρα και να δημιουργήσει ουσιαστικές σχέσεις με την ομάδα της και την ευρύτερη κοινότητα.

Σε δήλωση της σχετικά με το νέο της ρόλο, περιέγραψε τη θέση ως “μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνδυασμένη πρόκληση ηγεσίας και υλοποίησης, που εκτείνεται από στρατηγικό σχεδιασμό έως πρακτική εφαρμογή”.

Η ηγεσία της Fleur αναμένεται να προσφέρει μια νέα προοπτική στη θέση, καθώς θα εργαστεί για την ενίσχυση των συνεργασιών με τις τοπικές κοινότητες, θα πλοηγηθεί στις πολυπλοκότητες του αξιώματος και θα συμβάλει στο σημαντικό έργο των ΒΒ.

Καθώς ξεκινά αυτό το νέο κεφάλαιο, η κα. Thomas είναι έτοιμη να αφήσει ένα μόνιμο αποτύπωμα, όχι μόνο μέσα στις ΒΒ, αλλά και στην καλλιέργεια θετικών σχέσεων με τις κυπριακές κοινότητες, οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων των ΒΒ.