Διαφθορά στις Κεντρικές Φυλακές: 12 δεσμοφύλακες σε διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με σημείωμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή ενόψει της συζήτησης του προυπολογισμού του για το έτος 2026, από το 2023 μέχρι και σήμερα εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς, με αποφασιστική διοικητική και πειθαρχική ανταπόκριση σε κάθε υπόθεση που εγείρει υποψίες ή ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αυτή:

• Τρεις δεσμοφύλακες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διερευνάται ποινική υπόθεση εναντίον τους για εισαγωγή ή απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών εντός του Τμήματος Φυλακών.

• Ένας δεσμοφύλακας τέθηκε σε διαθεσιμότητα για εισαγωγή κινητού τηλεφώνου.

• Ένας δεσμοφύλακας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών για το αδίκημα των εμπρησμών.

• Ένας δεσμοφύλακας τελεί σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση ποινικής διερεύνησης υπόθεσης διαφθοράς.

• Τέσσερις δεσμοφύλακες είναι σε διαθεσιμότητα λόγω αστυνομικής έρευνας σε εξέλιξη που αφορά την υπόθεση με τα έγγραφα.

• Τρεις δεσμοφύλακες βρίσκονται σε διαθεσιμότητα για διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, «τα πιο πάνω περιστατικά αποτελούν αποδείξεις της αυστηρής και αμερόληπτης στάσης του Τμήματος Φυλακών, το οποίο δεν συγκαλύπτει, δεν παραβλέπει και δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή παραβατικότητας, ανεξαρτήτως θέσης ή βαθμού. Η διοίκηση εφαρμόζει αυστηρά τις προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες λειτουργίας του οργανισμού».

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρησιακές έρευνες και στην πρόληψη της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών εντός των Φυλακών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 135 ερευνών σε κελιά και λοιπούς χώρους των Φυλακών, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρησιακών δράσεων, με αποτέλεσμα την κατάσχεση σημαντικού αριθμού κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών ουσιών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων επεκτείνεται και στους επισκέπτες, όπου σε τρεις διακριτές περιπτώσεις εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις:

• Στην πρώτη περίπτωση, επισκέπτρια επιχείρησε να εισαγάγει 14 κινητά τηλέφωνα κρυμμένα μέσα σε οικιακό ψυγείο.

• Στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα κρυμμένα σε ζεύγος παπουτσιών.

• Στην τρίτη περίπτωση, επισκέπτρια προσπάθησε να εισάγει ναρκωτικά επιμελώς κρυμμένα σε κοτσάκι μαλλιών.

Επιπρόσθετα, κρατούμενος εντοπίστηκε να προσπαθεί να εισαγάγει κινητό τηλέφωνο επιστρέφοντας από Δικαστήριο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η δικηγόρος που του το είχε παραδώσει. Παράλληλα, μεγάλη ποσότητα κινητών τηλεφώνων (14) εντοπίστηκε μετά από ρίψη από τις κατεχόμενες περιοχές προς τον χώρο του Τμήματος Φυλακών.