Τους κατάλαβαν από τα οχήματα: «Μίλησε» σε δικό του πρόσωπο για το έγκλημα ο ένας - «Μοιράζει» ρόλους η Αστυνομία για την εξιχνίαση

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα όσα συνοδεύουν τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης των δύο Ελλήνων ομογενών από τη Γεωργία που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για το φόνο του Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου.

Οι δύο 28χρονοι επιβεβαιώνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου δολοφονίας του Δημοσθένους, χωρίς όμως να κλειδώνει, ότι έχει εντοπίσει ο εκτελεστής, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με νεότερες πηγές, βασισμένες στα όσα διαβίβασαν οι ανακριτές αρχές της Κύπρου στις αντίστοιχες της Ελλάδας προκειμένου να εκτελεστούν τα ευρωπαϊκά εντάλματα, αποδίδεται συγκεκριμένος ρόλος τουλάχιστον για τον έναν εκ των δύο 28χρονών, ενώ υπάρχει συγκεκριμένα κατεύθυνση και υπόνοια για τον ρόλο του 2ου με μαρτυρίες να κλειδώνουν επίσης εμπλοκή. Στο «κάδρο» των ανακριτών έχει προστεθεί τουλάχιστον άλλο ένα αυτοκίνητο, που είναι αυτό που «έδωσε» τα δύο ξαδέλφια.

Εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα «νεκρά» σημεία τα οποία θα να γίνει προσπάθεια να συμπληρωθούν από τις νέες έρευνες, όπου αναμένονται ακόμα και άλλες συλλήψεις για επιπλέον συνεργούς και κυρίως για το πρόσωπο που «πάτησε» τη σκανδάλη. Αξίζει να σημειωθεί πώς πρόκειται για νέα, άκρως αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία οι κυπριακές αρχές κρατούσαν ως επτασφράγιστο μυστικό και δεν τις είχαν αποκαλύψει μέχρι τώρα σε καμία διαδικασία στο Δικαστήριο, προφανώς για ευνόητους λόγους.

Ποιος ο ρόλος και το «νέο» όχημα

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα έγγραφα των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία από κλειστό κύκλωμα που φέρει ένα ακόμα όχημα, μάρκας BMW να βρίσκεται περίπου την ίδια ώρα με τη στιγμή της δολοφονίας στο σημείο όπου εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους στον Άγιο Τύχωνα.

Το επίμαχο όχημα, είναι στο σημείο για αρκετή ώρα (από τη στιγμή της δολοφονίας και μετά) και αποχωρεί περίπου ένα λεπτό μετά την άφιξη της μοτοσικλέτας των δραστών. Ακολούθως, το όχημα αυτό καταγράφεται από τα κλειστά κυκλώματα να κινείται στην παραλιακό, έχοντας προφανώς τους δράστες εντός αυτού και επιπρόσθετα έναν ακόμα πρόσωπο, τον οδηγό. Από περαιτέρω εξετάσεις προέκυψε ότι το συγκεκριμένο όχημα ανήκει στον πατέρα ενός από τους δύο 28χρονου και το οδηγεί ο 28χρονος γιος του. Μάλιστα φέρεται να έγινε προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας της ανακριτικής ομάδας με τον 28χρονο η οποία έληξε άδοξα, με πρώτα όμως τον 28χρονο να αναφέρει τηλεφωνικώς ότι ήταν στο σημείο όπου βρέθηκε η μοτοσικλέτα για να αγοράσει ναρκωτικά, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ «έκλεισε» το τηλέφωνο όταν τον ρώτησαν πότε θα επιστρέψει. Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί διάφορα δείγματα τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις και δεν αποκλείεται να έδωσαν καθοριστικές απαντήσεις.

Ο άγνωστος «Χ» πληροφοριοδότης

Η Αστυνομία φέρεται να «ξεκλείδωσε» ακόμα περισσότερο την υπόθεση βασισμένη σε αξιόπιστη πληροφορία που έλαβε από το περιβάλλον του άλλου 28χρονου, που λέει ότι αυτός είναι εμπλεκόμενος στη δολοφονία Δημοσθένους, ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας μετά τη διάπραξη του φόνου. Η ίδια αναφορά υποστηρίζει ότι ο 28χρονος το έκανε έναντι αμοιβής.

Η ίδια πληροφορία, έκανε λόγο για την εμπλοκή συγγενικού του προσώπου, ως το πρόσωπο που τον βοήθησε να διαφύγει μαζί με τον δεύτερο δράστη, δίνοντας μάλιστα και περιγραφή του οχήματος που είχε χρησιμοποιηθεί, που ταυτίζεται με το όχημα του άλλου 28χρονου. Περαιτέρω, η Αστυνομία επικαλείται επιπρόσθετη πληροφορία από τον εν λόγω ανώνυμο πληροφοριοδότη που φέρει τον 2ο 28χρονο να μίλησε σε τρίτο πρόσωπο 4-5 μέρες μετά τη δολοφονία αποκαλύπτοντας την εμπλοκή του και τον ρόλο του, δηλαδή του οδηγού της μοτοσικλέτας και ότι από τον Άγιο Τύχωνα τον φυγάδευσε ο ξάδελφος του, μαζί με τον εκτελεστή. Η ίδια πληροφορία που κατέχει η Αστυνομία, μετέφερε και τις τότε ανησυχίες του 28χρονου για την τροπή των ανακρίσεων αφού αντιλήφθηκε πως η μοτοσικλέτα είναι στην κατοχή της Αστυνομίας, όπως επίσης και το καπέλο που φορούσε. Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι πρόκειται για αξιόπιστο πληροφοριοδότη, με τον οποίο υποστηρίζει ότι έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν με θετικά αποτελέσματα σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες. Ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχει μαρτυρία ότι, οι δύο 28χρονοι επιστρέφουν με ξεχωριστά οχήματα στην οικία του πρώτου στη Λεμεσό, σε χρόνο μετά τη δολοφονία στις 17 Οκτωβρίου. Το 2ο όχημα που είναι ίδιου τύπου και χρώματος με το BMW που αναφέρεται πιο πάνω και ανήκει στον πατέρα του άλλου 28χρονου.

Ξέρει αρκετά η Αστυνομία

Η ανακριτική ομάδα γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια τις κινήσεις των δύο 28χρονων, από τότε που τους πρόσθεσε στο κάδρο, όπως επίσης και για το πότε αποχώρησαν από την Κύπρο. Κατέχει μάλιστα μαρτυρία ότι την ίδια μέρα ή την επόμενη του φόνου ο ένας εκ των δύο αναζητούσε την ταυτότητά του για να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Θεωρείται μάλιστα δεδομένο ότι δεν έχει αποκαλύψει όλα όσα έχουν προκύψει από την έρευνα τα οποία δεν αποκλείεται να παρουσιάσει στο Δικαστήριο κατά την προσαγωγή των δύο. Συναίνεσαν και έρχονται Η κάθοδος των δύο 28χρονων στην Κύπρο αναμένεται με μεγάλη αγωνία, καθώς θα «ανοίξει» το δρόμο για λήψη δειγμάτων dna και ενδεχόμενη ταύτισή τους με διάφορα τεκμήρια που κατέχει η ανακριτική ομάδα.

Οι δύο 28χρονοι, παρουσιάστηκαν το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη για τη διαδικασία έκδοσής τους στην Κύπρο, χωρίς να φέρουν ένσταση. Από εδώ και πέρα, αναμένεται να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία μεταφοράς και σύλληψής τους στην Κύπρο και ακολούθως η προσαγωγή τους ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Βασικό τεκμήριο που «κλειδώνει» πέρα πάσης αμφιβολίας την εμπλοκή του ενός, είναι το επίμαχο καπέλο που έπεσε από τον οδηγό της μοτοσικλέτας. Μέχρι τώρα παρέμενε «ορφανό» αφού οι δύο δεν έχουν ποινικό παρελθόν για να ταυτοποιηθούν στη βάση δεδομένων της Αστυνομίας. Πάντως, αν και δημοσιογραφικές πληροφορίες, βασισμένες σε διαρροές από την Αστυνομία φέρουν ταύτιση με dna, θεωρείται αδύνατο να εξασφαλίστηκε δείγμα dna των δύο, αφού για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η γραπτή συναίνεσή τους, όταν επιστρέψουν στην Κύπρο.