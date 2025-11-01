Ώρα να εφαρμοστεί ο χημικός ευνουχισμός - Επιστολή Μ. Γιακουμή στην Πρόεδρο της Βουλής

Επιστολή προς την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, απέστειλε χθες ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, καλώντας την να δώσει οδηγίες προκειμένου να συζητηθεί η πρόταση νόμου που κατέθεσε για τους παιδοβιαστές, η οποία παραμένει στα συρτάρια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών από τις 27 Μαρτίου 2025.

Η επίμαχη πρόταση νόμου τροποποιεί την κείμενη νομοθεσία με σκοπό, αφενός, να τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη – που μεταφράζεται σε 20 χρόνια και άνω – οι καταδικασθέντες για βιασμό ανηλίκων και, αφετέρου, να παρέχεται η δυνατότητα χημικού ευνουχισμού σε όσους επιθυμούν να αποφυλακιστούν νωρίτερα, νοουμένου ότι έχουν εκτίσει τουλάχιστον το ήμισυ της ποινής τους ή τουλάχιστον 12 έτη σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη.

Η επιστολή

Στην επιστολή του προς την κ. Δημητρίου, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ αναφέρει τα εξής: «Η πρόταση νόμου που έχω καταθέσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με αντικείμενο τον χημικό ευνουχισμό καταδικασθέντων για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων και την επιβολή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής σε περίπτωση επανάληψης οποιουδήποτε σεξουαλικού αδικήματος εις βάρος ανηλίκου, παραμένει εκκρεμής προς συζήτηση. Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, που συγκλονίζουν την κυπριακή κοινωνία, αναδεικνύουν με τον πιο δραματικό τρόπο την ανεπάρκεια του υφιστάμενου νομικού πλαισίου να λειτουργήσει αποτρεπτικά και προστατευτικά για τους ανηλίκους. Είναι καθήκον της Πολιτείας να αποδείξει έμπρακτα ότι δεν θα επιδείξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Η άμεση συζήτηση της πρότασης νόμου κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη, ώστε η Βουλή να ανταποκριθεί στο αίσθημα δικαίου και ασφάλειας που απαιτεί η κοινωνία και να στείλει το μήνυμα πως η ατιμωρησία τέτοιων δραστών δεν θα γίνει πλέον ανεκτή».

Με βάση τα πιο πάνω, ο Μιχάλης Γιακουμή καλεί την πρόεδρο της Βουλής να δώσει οδηγίες για τον καθορισμό ημερομηνίας συζήτησης της πρότασης νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη, ώστε να επισπευσθεί η εξέτασή της και η προώθησή της στην ολομέλεια για ψήφιση.

Να σημειωθεί ότι, η εφαρμογή του μέτρου του χημικού ευνουχισμού εφαρμόζεται ήδη σε 11 χώρες της ΕΕ και προϋποθέτει τη συναίνεση του καταδικασθέντα. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβακία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Στην Πολωνία ο χημικός ευνουχισμός είναι υποχρεωτικός, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

53 υποθέσεις σε οκτώ μήνες

Η διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων διενεργείται από τον Κλάδο Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κλάδου, από την 1/1/2025 μέχρι και τις 31/8/2025 διερευνήθηκαν 221 καταγγελίες, ενώ καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ποινικών Υποθέσεων 53 υποθέσεις.