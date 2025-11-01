Χειροπέδες σε 55χρονο για τα κρανία αγρινών, τα όπλα και τα χίλια νεκρά πτηνά

Ένα πρόσωπο συνελήφθη χθες στο πλαίσιο ερευνών σε οικίες, υποστατικά και οχήματα, για σκοπούς πρόληψης και πάταξης της λαθροθηρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Εντόπισαν κρανία αγρινών και 1.008 φονευμένα πτηνά

Υπενθυμίζεται ότι σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση προχώρησαν χθες μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης κατοχής άγριων ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και υποστατικά συγκεκριμένων προσώπων, ύστερα από εξασφάλιση επτά δικαστικών ενταλμάτων έρευνας – πέντε στην επαρχία Λευκωσίας και δύο στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταγγέλθηκαν πέντε πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων:

2 κρανία αγρινών

3 φονευμένοι λαγοί

7 φονευμένα περδίκια

5 φονευμένες φραγκολίνες

1.008 φονευμένα άγρια πτηνά

4 κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων το ένα παραποιημένο

47 σιδεροπαγίδες σύλληψης αγρίων πτηνών

2 ζωντανοί λαγοί και 3 ζωντανά άγρια πτηνά

1 δίκτυ παγίδευσης

Αριθμός απαγορευμένων φυσιγγίων

3 συσκευές εκπομπής κελαηδημάτων αγρίων πτηνών

Η Υπηρεσία Θήρας επισημαίνει ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα κατασχεθέντα τεκμήρια θα τύχουν περαιτέρω εξέτασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ