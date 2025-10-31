Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντόπισαν κρανία αγρινών και 1.008 φονευμένα πτηνά - Έρευνες σε σπίτια και υποστατικά

Καταγγέλθηκαν πέντε πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων.

Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση προχώρησαν σήμερα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης κατοχής άγριων ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και υποστατικά συγκεκριμένων προσώπων, ύστερα από εξασφάλιση επτά δικαστικών ενταλμάτων έρευνας – πέντε στην επαρχία Λευκωσίας και δύο στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταγγέλθηκαν πέντε πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων:

  • 2 κρανία αγρινών

  • 3 φονευμένοι λαγοί

  • 7 φονευμένα περδίκια

  • 5 φονευμένες φραγκολίνες

  • 1.008 φονευμένα άγρια πτηνά

  • 4 κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων το ένα παραποιημένο

  • 47 σιδεροπαγίδες σύλληψης αγρίων πτηνών

  • 2 ζωντανοί λαγοί και 3 ζωντανά άγρια πτηνά

  • 1 δίκτυ παγίδευσης

  • Αριθμός απαγορευμένων φυσιγγίων

  • 3 συσκευές εκπομπής κελαηδημάτων αγρίων πτηνών

Η Υπηρεσία Θήρας επισημαίνει ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα κατασχεθέντα τεκμήρια θα τύχουν περαιτέρω εξέτασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών που ακολουθούν.

