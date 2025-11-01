Λιγότεροι οι κυνηγοί στην έναρξη της φετινής περιόδου - Η έκκληση της Υπηρεσίας Θήρας

Περίπου 36.000 κυνηγοί αναμένεται να εξορμήσουν από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου κατά την κυνηγετική περίοδο επιδημητικού θηράματος μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, που θα διαρκέσει η συγκεκριμένη περίοδος, ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Πέτρος Αναγιωτός, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει πτωτική τάση στον αριθμό των κυνηγών, η οποία οφείλεται κυρίως στον σύγχρονο τρόπο ζωής και επηρεάζεται από το μειωμένο θήραμα.

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι η εκτίμηση για τον αριθμό των κυνηγών που θα εξορμήσουν έγινε με βάση τη μειωτική τάση στον αριθμό των κυνηγών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και τον ρυθμό ανανέωσης των αδειών κυνηγίου που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Αναφορικά με τα αίτια μείωσης του αριθμού των κυνηγών, ο κ. Αναγιωτός είπε ότι η μείωση του αριθμού των κυνηγών είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι φαινόμενο που παρατηρείται αποκλειστικά στην Κύπρο. Εξήγησε ότι η Υπηρεσία Θήρας που μελετά με άλλες χώρες το φαινόμενο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μείωση σχετίζεται με τον τρόπο ζωής γενικότερα, κατά τον οποίο όλα γίνονται από το σπίτι.

Οι πλατφόρμες, τα παιγνίδια, ακόμα και το γεγονός ότι το φαγητό πάει και βρίσκει τον άνθρωπο στο σπίτι, συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα στις εξωτερικές δραστηριότητες, όπως είναι το κυνήγι, πρόσθεσε.

Στην παρατήρηση ότι η μείωση αυτή δεν σχετίζεται με τη φιλοζωία και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στον τρόπο ζωής, είπε ότι θεωρούμε ότι είναι ο τρόπος ζωής, όπως είναι και η εκτίμηση που επικρατεί στο εξωτερικό.

Απαντώντας σε ερώτηση διευκρίνιση ότι προτεραιότητα της Υπηρεσίας είναι η προστασία και η αύξηση του θηράματος.

Θεωρούμε ότι στην περίπτωση που διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον και σε βάθος χρόνου βοηθήσει ο καιρός ώστε να υπάρξει καλύτερη κατάσταση και στα θηράματα, θα υπάρξει αύξηση και στον αριθμό των αδειών κυνηγίου, είπε στη συνέχεια προσθέτοντας πως συνεπώς η μείωση είναι συνδυασμός του νέου τρόπου ζωής και της ανομβρίας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει ουσιαστικά και τα θηράματα.

Ο κ. Αναγιωτός κάλεσε τους κυνηγούς που θα εξορμήσουν να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας στη χρήση των κυνηγετικών όπλων ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα, να φορούν το κυνηγετικό πορτοκαλί ώστε να είναι ορατοί και να μειωθεί ο κίνδυνος δυσάρεστου γεγονότος και ευχόμενος καλό κυνήγι.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται κυνήγι λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας: κάθε Κυριακή και Τετάρτη, από 2/11/2025 έως 28/12/2025, ημέρες που αριθμούν 17 εξορμήσεις. Τα όρια κάρπωσης ανά κυνηγό ανά εξόρμηση είναι 1 λαγός, 1 Φραγκολίνα, 4 πέρδικες, με τα υπόλοιπα θηράματα να μην έχουν όριο.

Εξάλλου, το Τμήμα Δασών με ανακοίνωσή του απευθύνει θερμότατη έκκληση προς τους κυνηγούς που θα εξορμήσουν στην ύπαιθρο και τα δάση, να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους και να αποφεύγουν παντελώς το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενους χώρους, ή το πέταμα αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων.

Το Τμήμα καλεί όσους αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, μέσα ή κοντά στο δάσος, να ενημερώσουν χωρίς καμιά καθυστέρηση, τον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό ή να τηλεφωνήσουν αμέσως στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

