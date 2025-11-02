Καταδικάζει τους βανδαλισμούς στα σχολεία η Σχολική Εφορεία Αραδίππου - Προχωρά σε μέτρα

Καταδικάζουν βανδαλισμούς που σημειώθηκαν πρόσφατα σε σχολεία της επαρχίας Λάρνακας, η Σχολική Εφορεία Αραδίππου, Κελλιών και Τρούλλων και η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση της Σχολικής Εφορείας Αραδίππου – Κελλιών -Τρούλλων αναφέρεται ότι «καταδικάζουμε απερίφραστα τα πρόσφατα λυπηρά συμβάντα που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες σε σχολεία του Δήμου Αραδίππου».

Σύμφωνα με την Σχολική Εφορεία, συγκεκριμένα σε ημέρα κατά την οποία τα σχολεία δεν λειτουργούσαν, άγνωστοι προέβησαν σε αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους του Γυμνασίου και βανδάλισαν το ανοικτό αμφιθέατρο του Λυκείου Αραδίππου.

Υπενθυμίζεται ότι «το κτήριο του Γυμνασίου είχε βαφτεί εκ νέου πριν από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της Σχολικής Εφορίας, να διατηρεί έναν χώρο καθαρό, όμορφο και φιλόξενο για τα παιδιά μας, ενώ το αμφιθέατρο του Λυκείου χρησιμοποιείται από πολλά οργανωμένα σύνολα για διάφορες παραστάσεις».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «είναι ευθύνη όλων μας, χωρίς εξαιρέσεις – της Πολιτείας, της Σχολικής Εφορείας, των εκπαιδευτικών, αλλά και των ίδιων των γονέων – να συμβάλουμε ώστε να τερματιστούν τέτοιες παράνομες και καταδικαστέες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές δεν πλήττουν μόνο το σχολείο αλλά και την ίδια την κοινωνία μας, υποβαθμίζοντας τον χώρο όπου μεγαλώνουν και μορφώνονται τα παιδιά μας».

Η προστασία και η φροντίδα των σχολικών μονάδων, προστίθεται «αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων. Ως Σχολική Εφορεία, δηλώνουμε ότι ήδη λαμβάνουμε μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών και θα προχωρήσουμε σε ακόμη περισσότερες ενέργειες με στόχο την προστασία και ασφάλεια των σχολικών χώρων».

Η Σχολική Εφορία Αραδίππου, Κελλιών και Τρούλλων «καλεί την κοινωνία και ιδιαίτερα τους γονείς να σταθούν αρωγοί και συμπαραστάτες σε αυτή την κοινή προσπάθεια, ώστε τα σχολεία μας να παραμείνουν χώροι δημιουργίας, μάθησης και ασφάλειας για τα παιδιά μας».

Εξάλλου σε ανάρτηση της στα ΜΚΔ η Γιάννα Νικολάου, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας αναφέρει ότι «από την αρχή της σχολικής χρονιάς γράφουν στους τοίχους του συγκεκριμένου σχολείου και σπάζουν διάφορα. Και κάθε φορά η Σχολική Εφορεία να τρέχει να τα σβήνει και να διορθώνει τις ζημιές».

Προσθέτει πως «στο φως της μέρας να μπαίνουν στα σχολεία, εννοείται να πηδούν πάνω από τα κάγκελα (πολλές φορές το ύψος μπορεί να φτάνει και τα 3-4 μέτρα) με κίνδυνο της ζωής τους».

Στην ανάρτηση της η κα. Νικολάου διερωτάται «μέχρι που θα φτάσει αυτή η κατάσταση», προσθέτει πως «η Αστυνομία είναι και πάλι στο σχολείο για τις απαραίτητες διαδικασίες» και σημειώνει πως «είναι μεγάλη ντροπή να γράφουν υβριστικά μηνύματα για τους εκπαιδευτικούς».

Στο συγκεκριμένο σχολείο, καταλήγει η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας «έχουμε τοποθετήσει φύλακες και όπως φαίνεται θα αυξήσουμε τις ώρες ενώ σε πολύ λίγες μέρες τοποθετούνται και κάμερες».

