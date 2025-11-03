Προειδοποιεί ο ΕΟΑ Λευκωσίας: «Χωρίς τον αγωγό του Βασιλικού, η Δυτική Λευκωσία μένει διψασμένη»

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας προειδοποιεί ότι, παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Γεωργίας για ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου και προσθήκη νέων μονάδων αφαλάτωσης, η Δυτική Λευκωσία εξακολουθεί να παραμένει ουσιαστικά «εκτός δικτύου».

Σύμφωνα με τοn Οργανισμό, χωρίς την ολοκλήρωση του αγωγού του Βασιλικού η επαρκής υδροδότηση των κοινοτήτων δυτικά της πρωτεύουσας παραμένει ανέφικτη. Περιοχές όπως η Δένεια, το Μάμμαρι, ο Αστρομερίτης, η Σολέα, η Ανάγυια, οι Εργάτες, η Αγροκήπια και η Ορούντα εξακολουθούν να εξαρτώνται από γεωτρήσεις και μικρούς υδατοφράκτες, χωρίς πρόσβαση σε νερό από τις κεντρικές μονάδες αφαλάτωσης.

«Είναι αδιανόητο, εν έτει 2025, να υπάρχουν ακόμη περιοχές της Επαρχίας που στερούνται ποιοτικού και ασφαλούς νερού», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΕΟΑ Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών «δεν ζητούν προνόμια, αλλά τα αυτονόητα - να ολοκληρωθεί το δίκτυο που θα τους συνδέσει με το νερό της Πολιτείας».

Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός επισημαίνει την ανάγκη για άμεση και επαρκή χρηματοδότηση της αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες λόγω διαρροών. «Δεν έχει νόημα να φτάνει το νερό, αν τελικά χάνεται στον δρόμο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Πέραν των ζητημάτων ύδρευσης, ο ΕΟΑ Λευκωσίας καταγγέλλει ότι το Υπουργείο εξακολουθεί να αρνείται τη χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού αντιπλημμυρικών έργων και αγωγών ομβρίων υπερτοπικής σημασίας – έργα τα οποία πριν από τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αναλάμβανε να καλύψει το κράτος.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τον Οργανισμό, μεταφέρει δυσανάλογο βάρος στους νέους Επαρχιακούς Οργανισμούς, οι οποίοι, χωρίς κρατική στήριξη, θα αναγκαστούν να αυξήσουν σημαντικά τα τέλη ομβρίων. «Την ώρα που το κράτος θα καταγράφει εξοικονομήσεις εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, οι κάτοικοι θα πληρώνουν το τίμημα», σημειώνεται.

Μάλιστα με τη φράση «το νερό είναι δημόσιο αγαθό - όχι προνόμιο», ο ΕΟΑ Λευκωσίας θέτει το ζήτημα στην ουσία του, προειδοποιώντας ότι χωρίς συντονισμένη πολιτική βούληση, το υδατικό ισοζύγιο της πρωτεύουσας και η βιωσιμότητα των νέων αυτοδιοικητικών δομών κινδυνεύουν να μείνουν… στα χαρτιά.