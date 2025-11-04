Επιβεβαίωση «Πολίτη» από την Eurojust - 9 συλλήψεις σε τρεις χώρες για το ξέπλυμα εκατομμυρίων

Γράφει ο Γιάννης Πάζουρος και η Νίκη Λαού

Το σημερινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του «Πολίτη» επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η Eurojust η οποία προΐσταται των ανακριτικών αρχών σχετικά με τη μεγάλη απάτη που διερευνάται σε τουλάχιστον τρεις χώρες. Η Eurojust με ανακοίνωσή της αναφέρεται σε 9 συλλήψεις που έγιναν σε Κύπρο, Ισπανία και Γερμανία σχετικά με δίκτυο που «ξέπλενε» άνω των 600 εκατ. ευρώ σε διάφορες χώρες. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Πολίτη» έκανε λόγω για τουλάχιστον 7 συλλήψεις στη Λεμεσό μέσω κυκλώματος με τηλεφωνικά κέντρα, λαβύρινθους εταιρειών και κρυπτονομίσματα.

Τι ανακοίνωσε επίσημα η Eurojust

Η Eurojust γνωστοποίησε ότι στις 27 και 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις, με 9 συλλήψεις σε Κύπρο, Ισπανία και Γερμανία για συμμετοχή σε δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το δίκτυο είχε στήσει δεκάδες ψεύτικες πλατφόρμες «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα, εξαπατώντας θύματα με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Κατασχέθηκαν 800.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και 300.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ρεπορτάζ του Πολίτη ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο κοινής έρευνας Βελγίου, Γαλλίας και Κύπρου για απάτη άνω των 700 εκατ. ευρώ, με τουλάχιστον 7 συλλήψεις και κεντρικό κόμβο τη Λεμεσό. Περιγράφαμε δίκτυο affiliate marketing που «πουλούσε» ψεύτικες επενδύσεις και προωθούσε παράνομα online καζίνο, με τηλεφωνικά κέντρα που στόχευαν θύματα κυρίως σε Γαλλία και Βέλγιο. Επιβεβαιώναμε επίσης κατασχέσεις μεγάλων όγκων ψηφιακών δεδομένων, πάγωμα λογαριασμών και έρευνες σε δεκάδες εταιρείες με έδρα τη Λεμεσό.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της Eurojust

«Εννέα άτομα που θεωρούνται ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε τρεις χώρες. Οι ύποπτοι είχαν στήσει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από κρυπτονομίσματα, εξαπατώντας θύματα με συνολικές απώλειες άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Eurojust, ο κόμβος δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, εξασφάλισε τον συντονισμό των αρχών της Γαλλίας, του Βελγίου, της Κύπρου, της Γερμανίας και της Ισπανίας για την εξάρθρωση του δικτύου.

Τα μέλη του κυκλώματος δημιούργησαν δεκάδες ψεύτικες πλατφόρμες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, που έμοιαζαν με νόμιμες ιστοσελίδες και υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις.

Εντόπιζαν και προσέγγιζαν τα θύματά τους με διάφορους τρόπους, μέσω διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικών προσφορών, ψεύτικων ειδήσεων και ψεύτικων μαρτυριών από «επώνυμους» ή επιτυχημένους επενδυτές.

Όταν τα θύματα μετέφεραν τα χρήματά τους στις πλατφόρμες, δεν μπορούσαν ποτέ να τα ανακτήσουν. Τα κρυπτονομίσματα που αποκόμιζαν οι δράστες νομιμοποιούνταν μέσω της τεχνολογίας blockchain.

Συνολικά, εκτιμάται ότι το κύκλωμα ξέπλυνε περίπου 600 εκατ. ευρώ

Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν οι αρχές έλαβαν πολλαπλές καταγγελίες από θύματα. Η Eurojust διευκόλυνε τη γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρχών, δημιουργώντας κοινή ομάδα έρευνας μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου. Καθώς κρίθηκε αναγκαία η εμπλοκή και άλλων χωρών, η Eurojust συγκέντρωσε εισαγγελείς και ανακριτές από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία για να σχεδιάσουν την επιχείρηση εξάρθρωσης του δικτύου.

Οι επιχειρήσεις κατά των υπόπτων πραγματοποιήθηκαν στις 27 και 29 Οκτωβρίου, με συντονισμό από τα κεντρικά της Eurojust στη Χάγη.

Εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν στα σπίτια τους στην Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από απάτες.

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν έρευνες, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 800.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και 300.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξής αρχές: