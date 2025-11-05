Παγκόσμιο κύκλωμα με πλοκάμια στην Κύπρο - Ξέπλεναν εκατομμύρια μέσω εικονικών εταιρειών

Στο ξήλωμα ενός παγκόσμιου κυκλώματος μαζικής απάτης με πιστωτικές κάρτες, με πλοκάμια και στην Κύπρο, που δρούσε επί σειρά ετών και είχε αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, προχώρησαν οι αρχές διαφόρων χωρών, στο πλαίσιο ευρείας διεθνούς επιχείρησης της Eurojust.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίος συντονίζει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, 18 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε ένα περίπλοκο σύστημα ψεύτικων διαδικτυακών συνδρομών σε ιστότοπους γνωριμιών, πορνογραφίας και υπηρεσιών streaming, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν παράνομες χρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πέντε ανώτατα στελέχη από τέσσερις γερμανικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Η απάτη οργανώθηκε γύρω από τρία δίκτυα, τα οποία εξαπάτησαν εκατομμύρια κατόχους πιστωτικών καρτών μέσω 19 εκατομμυρίων λογαριασμών σε 193 χώρες. Η εκτιμώμενη αξία της απάτης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική αξία των απόπειρων απάτης υπερβαίνει τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες είναι Γερμανοί, Βρετανοί, Λετονοί, Ολλανδοί, Αυστριακοί, Δανοί, Αμερικανοί και Καναδοί υπήκοοι.

Μεταξύ 2016 και 2021, οι ύποπτοι φέρονται να εμπλέκονταν σε κλοπή δεδομένων πιστωτικών καρτών, δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών, εξουσιοδότηση και απόκρυψη πληρωμών, καθώς και ξέπλυμα χρήματος. Οι δράστες διατηρούσαν σκόπιμα τις μηνιαίες πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών κάτω από το όριο των 50 ευρώ, ώστε να μην κινήσουν υποψίες στους κατόχους για μεγάλα ποσά μεταφοράς.

Οι πληρωμές είχαν ασαφείς περιγραφές, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τα θύματα να τις εντοπίσουν. Επιπλέον, οι μεταφορές γίνονταν προς ιστοσελίδες που δεν μπορούσαν να ευρετηριαστούν από μηχανές αναζήτησης και ήταν προσβάσιμες μόνο μέσω απευθείας συνδέσμων (URLs).

Εκμετάλλευση της υποδομής παρόχων πληρωμών

Η υποδομή τεσσάρων παρόχων πληρωμών χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία και το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων. Οι πέντε συλληφθέντες, που εργάζονταν σε αυτές τις εταιρείες –μεταξύ των οποίων στελέχη και υπεύθυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης– φέρονται να συνεργάστηκαν με τα δίκτυα απάτης έναντι αμοιβής.

Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν σειρά εικονικών εταιρειών (βιτρίνες), κυρίως εγγεγραμμένων στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους και να διακινήσουν τις παράνομες συναλλαγές. Αυτό έκανε ιδιαίτερα δύσκολη την επιστροφή χρημάτων (chargeback) στους κατόχους των καρτών. Οι εταιρείες αυτές αποκτήθηκαν μέσω παρόχων “Crime-as-a-Service”, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης εγκληματικών δραστηριοτήτων έναντι αμοιβής.

Έρευνες στο Λουξεμβούργο και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι αρχές του Λουξεμβούργου ξεκίνησαν δικαστική έρευνα με βάση την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος και την κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Η έρευνα στηρίχθηκε σε λεπτομερείς αναλύσεις χρηματοοικονομικών δεδομένων που παρείχε η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Λουξεμβούργου.

Η Αστυνομία του Λουξεμβούργου (Service de police judiciaire, τμήμα κατά του ξεπλύματος) πραγματοποίησε έρευνες στα γραφεία των εμπλεκόμενων εταιρειών, ανάκριση υπόπτων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς διάφορες χώρες εντός και εκτός ΕΕ, με τα αποδεικτικά στοιχεία να ενσωματώνονται στη λουξεμβουργιανή έρευνα. Καθώς το κύριο επίκεντρο της έρευνας ήταν Γερμανοί πολίτες και πάροχοι πληρωμών, οι αρχές του Λουξεμβούργου παρέδωσαν την υπόθεση στην Εισαγγελία του Κόμπλεντς (Γερμανία), και οι δύο έρευνες συγχωνεύθηκαν.

Με την αποκάλυψη αυτού του διεθνούς δικτύου απάτης, οι αρχές του Λουξεμβούργου παρείχαν ενεργή νομική συνδρομή στη Γερμανία και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης στη Γερμανία.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές έλαβαν κρίσιμες πληροφορίες μέσω δικαστικής συνδρομής από έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διεξήχθη από την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η Εισαγγελία του Κόμπλεντς μπόρεσε να αποκαλύψει το συνολικό σχέδιο απάτης και να εντοπίσει επιπλέον υπόπτους. Η στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επέτρεψε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων αυτή την εβδομάδα.

Στήριξη από την Eurojust

Η Eurojust οργάνωσε τέσσερις συναντήσεις συντονισμού για την προετοιμασία της ημέρας δράσης, στην οποία συμμετείχαν αρχές από Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Κύπρο, Κάτω Χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Σιγκαπούρη.

Η υπηρεσία διευκόλυνε επίσης δικαστική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ μέσω των Συνδέσμων Εισαγγελέων που διαθέτουν στην Eurojust, καθώς και με Καναδά και Σιγκαπούρη μέσω του δικτύου Σημείων Επαφής

Επιπλέον, η Eurojust παρείχε υποδομή και στήριξη για πολλές διμερείς συναντήσεις, και βοήθησε στην εκτέλεση 90 ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς 30 χώρες.

Η Europol παρείχε υποστήριξη από τον Μάιο του 2023. Την ημέρα της επιχείρησης, ένας ειδικός σε κρυπτονομίσματα στάλθηκε στο Λουξεμβούργο, ενώ άλλος συμμετείχε στο κέντρο συντονισμού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εκατοντάδες αστυνομικοί πραγματοποίησαν πάνω από 60 εφόδους, κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα, πολυτελή οχήματα, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και διάφορα μέσα επικοινωνίας.

Οι αρχές που συμμετείχαν στην επιχείρηση

• Γερμανία: Εισαγγελία Κόμπλεντς· Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία (Bundeskriminalamt) – Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών· Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (BaFin).

• Κύπρος: Νομική Υπηρεσία· Μονάδα Καταπολέμησης Ξεπλύματος (MOKAS)· Αστυνομία Κύπρου.

• Ιταλία: Κρατική Αστυνομία· Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος Νοβάρα.

• Λουξεμβούργο: Εισαγγελία Λουξεμβούργου· Ανακριτής Λουξεμβούργου· Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών· Δικαστική Αστυνομία.

• Ισπανία: Εισαγγελία Audiencia Nacional και Βαλεαρίδων· Κεντρικό Ανακριτικό Δικαστήριο αρ. 1 και Ανακριτικό Δικαστήριο αρ. 2 Πάλμα ντε Μαγιόρκα· Εθνική Αστυνομία – Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος (UDEF)

• Κάτω Χώρες: Εισαγγελία Noord-Holland· Εθνική Αστυνομία (τμήμα Noord-Holland).

• Καναδάς: Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ομάδα Διεθνούς Συνδρομής και Περιφερειακό Γραφείο Βρετανικής Κολομβίας· Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία· Αστυνομία Τορόντο.

• Σιγκαπούρη: Αστυνομία.

• Ηνωμένο Βασίλειο: Μητροπολιτική Αστυνομία· Αστυνομία Έσσεξ· Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Περιφέρειας.

• Ηνωμένες Πολιτείες: Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων (Ουάσιγκτον, D.C.)· Εισαγγελία Κεντρικής Περιφέρειας Καλιφόρνιας· Ομοσπονδιακοί Δικαστικοί Επιμελητές (Marshals) Κεντρικής Περιφέρειας Καλιφόρνιας.